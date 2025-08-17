Samrudhi SM 16 Lottery Draw: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി.... രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം; സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. മൂന്ന് മണിക്ക് ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. നാലാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ 12 പേര്ക്ക് ലഭിക്കും.
കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാം. 5000 രൂപയില് താഴെയാണ് ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനമെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില് നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാം. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കില് ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്ക്കാര് ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്പ്പിച്ച് പണം കൈപ്പറ്റണം.