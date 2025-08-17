English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Samrudhi SM 16 Lottery Draw: ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി.... രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം; സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം

കേരള സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ഗോർക്കി ഭവനിൽ നടക്കും. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജങ്ഷനിലാണ് ഗോർക്കി ഭവൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 17, 2025, 01:39 PM IST
  • ഒരു കോടി രൂപയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം
  • രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ

തിരുവനന്തപുരം: കേരള സംസ്ഥാന ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പ് പുറത്തിറക്കുന്ന സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് ഇന്ന്. മൂന്ന് മണിക്ക് ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് ലോട്ടറിയുടെ നറുക്കെടുപ്പ് നടക്കുക. സമൃദ്ധി ലോട്ടറിയുടെ ഒന്നാം സമ്മാനം ഒരു കോടി രൂപയാണ്. രണ്ടാം സമ്മാനം 75 ലക്ഷം രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം 25 ലക്ഷം രൂപ. നാലാം സമ്മാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപ 12 പേര്‍ക്ക് ലഭിക്കും.

കേരള ഭാഗ്യക്കുറി വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളായ https://www.keralalotteryresult.net/, http://www.keralalotteries.com/ എന്നിവ വഴി ഫലം അറിയാം. 5000 രൂപയില്‍ താഴെയാണ് ലോട്ടറിയുടെ സമ്മാനമെങ്കിൽ കേരളത്തിലുള്ള ഏത് ലോട്ടറിക്കടയില്‍ നിന്നും തുക കൈപ്പറ്റാം. 5000 രൂപയിൽ കൂടുതലാണെങ്കില്‍ ടിക്കറ്റും ഐഡി പ്രൂഫും സര്‍ക്കാര്‍ ലോട്ടറി ഓഫീസിലോ ബാങ്കിലോ ഏല്‍പ്പിച്ച് പണം കൈപ്പറ്റണം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

