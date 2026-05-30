LIC New Jeevan Sathi: വിവാഹിതരാണോ? ഇനി ഒന്നിച്ച് സമ്പാദിക്കാം! ദമ്പതികൾക്കായി എൽഐസിയുടെ ഒരു കിടിലൻ പ്ലാൻ; എന്താണ് 'ന്യൂ ജീവൻ സാഥി' പോളിസി?

LIC New Jeevan Sathi Policy: ഒരു പ്ലാനിന് കീഴിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ദീർഘകാല സമ്പാദ്യവും ലഭിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണിത്.
നിങ്ങൾ വിവാഹിതരാണോ? ദമ്പതികൾക്ക് ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പറ്റിയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ തിരയുകയാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിലിതാ എൽഐസി നിങ്ങൾക്കായി ഇതാ രണ്ട് പുതിയ ജോയിന്റ് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് സമ്പാദ്യ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
'എൽ.ഐ.സി ന്യൂ ജീവൻ സാഥി സിംഗിൾ പ്രീമിയം', 'എൽ.ഐ.സി ന്യൂ ജീവൻ സാഥി ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം' എന്നിവയാണ് ആ പദ്ധതികൾ. ഒരുവിധം ആളുകൾക്കൊന്നും ഈ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്...
ഒരൊറ്റ പോളിസിക്ക് കീഴിൽ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ദീർഘകാല സമ്പാദ്യവും ഒരേപോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പദ്ധതിയാണ് 'ന്യൂ ജീവൻ സാഥി'. നോൺ-പാർ, നോൺ-ലിങ്ക്ഡ് പ്ലാനുകളാണിവ. അതായത്, ഇവയ്ക്ക് ഓഹരിവിപണിയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ലാഭവും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കും. വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരുകാരണവശാലും ഈ പോളിസിയെ ബാധിക്കില്ല.
എൽ.ഐ.സി ന്യൂ ജീവൻ സാഥി - സിംഗിൾ പ്രീമിയം
ഒരു 'വൺ-ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്' പ്ലാൻ ആണിത്. അതായത്, പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ തുക മുഴുവനായും ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രം അടച്ചാൽ മതിയാകും. ഒരു പോളിസിയിലൂടെ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒരുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. പോളിസി കാലാവധിയിലുടനീളം അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് തുകയുടെ ഓരോ 1,000 രൂപയ്ക്കും 70 രൂപ വീതം ഗ്യാരന്റീഡ് അഡിഷനായും ലഭിക്കും.
കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം റിസ്ക് കവർ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളും ഈ പ്ലാനിൽ ലഭ്യമാണ്.
1. നിങ്ങൾ അടച്ച സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ 1.25 മടങ്ങ് തുക അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് തുക — ഇതിൽ ഏതാണോ ഉയർന്ന തുക, അത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
2. അടച്ച സിംഗിൾ പ്രീമിയത്തിന്റെ 10 മടങ്ങ് തുക പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കും.
ഈ പ്ലാനിലെ പ്രധാന ആകർഷണം ലോൺ സൗകര്യമാണ്. അതായത്, അടിയന്തിര ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതിൽ നിന്നും നിങ്ങൽക്ക് വായ്പ എടുക്കാവുന്നതാണ്. മെച്യൂരിറ്റി തുകയോ ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റോ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം നിശ്ചിത തവണകളായി കൈപ്പറ്റാനുള്ള സൗകര്യവും ഈ പോളിസിയിലുണ്ട്. ഉയർന്ന ഇൻഷുറൻസ് തുക തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക റിബേറ്റും (ഇളവ്) ലഭിക്കും.
എൽ.ഐ.സി ന്യൂ ജീവൻ സാഥി - ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം -
ഈ പ്ലാൻ പ്രകാരം പോളിസിയുടെ കാലാവധി മുഴുവൻ നിങ്ങൾ പ്രീമിയ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു നിശ്ചിത വർഷത്തേക്ക് മാത്രം (ഉദാഹരണത്തിന് 5, 10, അല്ലെങ്കിൽ 15 വർഷം) പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതിയാകും.
ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ, പ്രീമിയം അടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലയളവിൽ പങ്കാളികളിൽ ഒരാൾ മരണമടഞ്ഞാൽ, തുടർന്ന് നിങ്ങൾ പണമടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ബാക്കിയുള്ള പ്രീമിയങ്ങൾ എൽ.ഐ.സി ഒഴിവാക്കും. പോളിസി കാലാവധിയിലുടനീളം വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ 7 ശതമാനം തുക ഗ്യാരന്റീഡ് അഡിഷനായി ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ട കാലാവധിയും പോളിസി കാലാവധിയും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
ഈ പ്ലാനും രണ്ട് ഡെത്ത് ബെനഫിറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നു.
1. നിങ്ങളുടെ വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ 7 മടങ്ങ് തുക അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന ഇൻഷുറൻസ് തുക, ഇതിൽ ഏതാണോ ഉയർന്നത്, അത് പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കും.
2. വാർഷിക പ്രീമിയത്തിന്റെ 10 മടങ്ങ് തുക പരിരക്ഷയായി ലഭിക്കും.
രണ്ട് പ്ലാനുകളുടെയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാം...
കുറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ് തുക: 3,00,000 രൂപ (പരമാവധി തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല).
പോളിസി കാലാവധി: 10, 15, 20, 25 വർഷം വരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
പ്രീമിയം അടയ്ക്കേണ്ട കാലാവധി: 5, 10, 15 വർഷം.
മെച്യൂരിറ്റി പ്രായം: കുറഞ്ഞത് 28 വയസ്സ്. പരമാവധി പ്രായം നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് 60 മുതൽ 75 വയസ്സ് വരെയായിരിക്കും.
പോളിസി കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോഴുള്ള തുക, മരണാനന്തര ആനുകൂല്യം എന്നിവ ഒന്നിച്ച് വാങ്ങുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളുടെ സൗകര്യാനുസരണം പല തവണകളായി സ്വീകരിക്കാം. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ...
പ്രതിമാസം: കുറഞ്ഞത് 5,000 രൂപ.
മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ (ത്രൈമാസം): കുറഞ്ഞത് 15,000 രൂപ.
ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ (അർദ്ധവാർഷികം): കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപ.
വർഷത്തിലൊരിക്കൽ (വാർഷികം): കുറഞ്ഞത് 50,000 രൂപ.
