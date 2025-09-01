English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bank Holidays: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും? അറിയാം...

September 2025 Bank Holidays: ഈദ്-ഇ-മിലാദ് മുതൽ ദുർഗ്ഗാ പൂജ വരെ സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിരവധി ഉത്സവങ്ങളാണ് വരുന്നത്. ഈ അവസരങ്ങളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാങ്കുകൾ അവധിയായിരിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 1, 2025, 01:47 PM IST
  • സെപ്റ്റംബറിൽ ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിരവധി ഉത്സവങ്ങളാണ് വരുന്നത്
  • ഈ അവസരങ്ങളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാങ്കുകൾ അവധിയായിരിക്കും
  • ഈ മാസത്തെ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങളുടെ പട്ടിക അറിയാം

Bank Holidays: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ എത്ര ദിവസം ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും? അറിയാം...

Major Bank Holidays of September 2025: സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക്‌ ഇടപാടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാർത്ത ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്  നല്ലതായിരിക്കും.  കാരണം ഈ മാസം ആഘോഷങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയും കൂടുതലായിരിക്കും. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (RBI) അവധി ദിന പട്ടിക പ്രകാരം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ ബാങ്കുകളും എല്ലാ മാസത്തിലേയും രണ്ടാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ശനിയാഴ്ചകളിലും എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും അവധിയായിരിക്കും.

Also Read: എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

ഇതിനുപുറമെ സെപ്റ്റംബറിൽ ആഘോഷങ്ങൾ കാരണം പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബാങ്കുകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കും.  എന്നിരുന്നാലും ഈ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ UPI, NEFT, RTGS, IMPS, ATM പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ബാങ്കിംഗ് സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകും. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പണമിടപാട് നടത്താൻ കഴിയും. എങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട പേപ്പർ ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ അതിൽ തടസം നേരിടേണ്ടി വരാതിരിക്കാൻ ബാങ്ക് അവധി ദിനങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.  സെപ്റ്റംബറിൽ ഏതൊക്കെ ദിനത്തിലായിരിക്കും ബാങ്ക് അവധി എന്ന നോക്കാം...

2025 സെപ്റ്റംബറിലെ പ്രധാന ബാങ്ക് അവധിദിനങ്ങൾ

സെപ്റ്റംബർ 3 (ബുധൻ) - കർമ്മ പൂജ (റാഞ്ചി)
സെപ്റ്റംബർ 4 (വ്യാഴം) - ഒന്നാം ഓണം (കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം)
സെപ്റ്റംബർ 5 (വെള്ളി) - ഈദ്-ഇ-മിലാദ് / തിരുവോണം
(മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, തമിഴ്നാട്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ജമ്മു & കശ്മീർ)
സെപ്റ്റംബർ 6 (ശനി) - ഈദ്-ഇ-മിലാദ് / ഇന്ദ്രജത്ര (ഗാങ്ടോക്ക്, റായ്പൂർ, ശ്രീനഗർ)
സെപ്റ്റംബർ 12 (വെള്ളി) - ഈദ്-ഇ-മിലാദിന് ശേഷമുള്ള ദിവസം (ജമ്മു, ശ്രീനഗർ, ജയ്പൂർ)
22 സെപ്റ്റംബർ (തിങ്കൾ) - നവരാത്രി സ്ഥപന (ജയ്പൂർ)
സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ) - മഹാരാജ ഹരി സിംഗ് ജിയുടെ ജന്മദിനം (ജമ്മു)
സെപ്റ്റംബർ 23 (ചൊവ്വ) - മഹാരാജ ഹരി സിംഗ് ജിയുടെ ജന്മദിനം (ജമ്മു)
29 സെപ്റ്റംബർ (തിങ്കൾ) - മഹാസപ്തമി / ദുർഗ്ഗാ പൂജ (അഗർത്തല, ഗുവാഹത്തി, ഇംഫാൽ, കൊൽക്കത്ത, പട്ന, റാഞ്ചി)
30 സെപ്റ്റംബർ (ചൊവ്വ) - മഹാ അഷ്ടമി / ദുർഗ്ഗാ പൂജ (അഗർത്തല, ഗുവാഹത്തി, ഇംഫാൽ, കൊൽക്കത്ത, റാഞ്ചി, ഭുവനേശ്വർ, ജയ്പൂർ)

