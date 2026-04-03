LPG Price: 14 kg എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് സർക്കാർ ചെലവ് എത്ര? ഒരു സിലിണ്ടറിന് എത്ര നഷ്ടം? അറിയാം...

LPG Price Hike: ഹോർമൂസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചത് അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വില വർദ്ധനവിന് കാരണമായിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഫലമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എണ്ണ, ഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം സർക്കാർ 14.2 കിലോ ഗാർഹിക പാചക വാതകത്തിന്റെ വില 60 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
യുദ്ധം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില രണ്ടു തവണയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഏപ്രിൽ 1 ന് ഉണ്ടായ വില വർദ്ധനവ് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് സിലിണ്ടറിന് 380 രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്.
സർക്കാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അയൽ രാജ്യങ്ങളായ പാകിസ്ഥാൻ, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് എന്നിവിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഗ്യാസ് വില വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ്. ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് എണ്ണ കമ്പനികൾ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 200 രൂപ വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിലൂടെ നിലവിലെ വില 2000 കവിഞ്ഞു. പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അതിന്റെ എക്സ് ഹാൻഡിലിൽ പങ്കിട്ടതിൽ പറയുന്നത് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ 14.2 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 380 രൂപയുടെ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ സ്ഥിതി 2026 മെയ് വരെ തുടർന്നാൽ എണ്ണക്കമ്പനികളുടെ നഷ്ടം 40484 കോടി രൂപയാകും എന്നാണ്.
ഒരു സിലിണ്ടറിന് വരുന്ന നഷ്ടം എത്ര?
- ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ 14.2 കിലോഗ്രാം LPG സിലിണ്ടറിന്റെ യഥാർത്ഥ വില 1293 രൂപയാണ്
- ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നത് 913 രൂപ
- രണ്ട് വിലകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒരു സിലിണ്ടറിന് 380 രൂപ. ഇത് നഷ്ടം കൂടുതൽ വർധിപ്പിക്കുന്നു.
- PMUY ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ ലഭിക്കുന്നത് 613 രൂപയ്ക്കാണ്. ഇത് സർക്കാരിന്റെ നഷ്ടം ഇനിയും വർധിപ്പിക്കും.
സിലിണ്ടർ ചെലവ് വർധിക്കാനുള്ള ശരിക്കുള്ള കാരണം ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചതാണ്. ഈ പാത അടച്ചത് ആഗോള എൽപിജി വിതരണം ഏതാണ്ട് 20 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ കുറച്ചു. ഇത് സൗദി കരാർ വിലയിൽ കുത്തനെ വർദ്ധനവുണ്ടാക്കി. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും സർക്കാർ മനപൂർവ്വമാണ് ഗാർഹിക എൽപിജിയുടെ വില വർധിപ്പിക്കാത്തതെന്നാണ് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. അതിനുകാരണം സാധാരണ ജനങ്ങളെ പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ഭാരം ഏൽപ്പിക്കണ്ട എന്ന സർക്കാരിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നും അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ വിലവർധനവിന്റെ ഭാരം എണ്ണക്കമ്പനികളും സർക്കാരും സ്വയം വഹിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസിലാക്കേണ്ടത്.
എത്രയാണ് നഷ്ടം?
- കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം അതായത് 2025-26 ൽ എൽപിജിയുടെ ആകെ നഷ്ടം 60000 കോടിയാണ്.
- ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ-മെയ് മാസത്തിൽ മാത്രം 40484 കോടി രൂപയാണ് നഷ്ടം
- ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ബിപിസിഎൽ, എച്ച്പിസിഎൽ എന്നിവ നഷ്ടം നേരിടുന്നു. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം സർക്കാർ വഹിക്കും.
ഗാർഹിക പാചക വാതകത്തിന്റെ വില ജനങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ നിലനിർത്തുമെന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇക്കാര്യം പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയൽ രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യങ്ങളിലെ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില അറിയാം...
പാകിസ്ഥാൻ:1046 രൂപ, ശ്രീലങ്ക:1242 രൂപ, നേപ്പാൾ: 1208 രൂപ
വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വില കുറയുകയും അതിലൂടെ നഷ്ടം കുറയുകയും ചെയ്യും. സർക്കാർ നഷ്ടം എണ്ണകമ്പനികൾ വഴി താങ്ങുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടിയുടെ ലക്ഷ്യം സാധാരണക്കാരന്റെ അടുക്കളയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകരുത് എന്നതാണ്.
