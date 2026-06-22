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LPG New Rule: ജൂൺ 30 ന് എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുമോ? അറിയാം....

LPG New Rule: നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് PNG അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അതിനായി അപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പണി കിട്ടിയേക്കാം.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 22, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 01:38 PM IST
LPG New Rule: ജൂൺ 30 ന് എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുമോ? അറിയാം....
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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LPG New Rule: ജൂൺ 30 ന് എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുമോ? അറിയാം....
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