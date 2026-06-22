/LPG New Rule: ജൂൺ 30 ന് എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കുമോ? അറിയാം....

LPG New Rule Updates: സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും മറ്റും വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇൻഡെയ്ൻ, ഭാരത് ഗ്യാസ്, എച്ച്പി ഗ്യാസ് എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ 2026 ജൂൺ 30 ന് ശേഷം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും എന്നാണ്. എന്നാൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ അത്തരമൊരു സമയപരിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പിഎൻജി ലഭ്യമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ എൽപിജിയിൽ നിന്ന് പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ 2026 മാർച്ചിൽ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു എന്തെന്നാൽ പിഎൻജി നെറ്റ്വർക്കുകൾ ലഭ്യമായിടത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ ക്രമേണ പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം ഇരട്ട കണക്ഷൻ വേണ്ട എന്ന നയവും നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനർത്ഥം പിഎൻജി കണക്ഷനുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുതിയ എൽപിജി കണക്ഷൻ ലഭിക്കില്ല എന്നതാണ്. കൂടാതെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എൽപിജി കണക്ഷൻ സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നേക്കാം.
2026 മാർച്ചിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറുന്നതിനായി 90 ദിവസത്തെ സമയപരിധി നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ജൂൺ അവസാനമായിരുന്നു പൂർത്തിയാകുന്നത്. എങ്കിലും ജൂൺ 30 ന് ശേഷം എല്ലാ എൽപിജി കണക്ഷനുകളും സ്വയമേവ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന് പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. അതായത് ജൂൺ 30 ന് രാജ്യവ്യാപകമായി എൽപിജി കണക്ഷനുകൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമെന്ന വാർത്ത പൂർണ്ണമായും സത്യമല്ല. പക്ഷെ പിഎൻജി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭാവിയിൽ എൽപിജി വിതരണത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളോ പരിമിതികളോ ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കാം.
പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് 2026 മാർച്ച് മുതൽ 10.02 ലക്ഷം പിഎൻജി കണക്ഷനുകൾ സജീവമാക്കി കൂടാതെ 3.22 ലക്ഷം അധിക കണക്ഷനുകൾക്കുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ഏകദേശം 9.94 ലക്ഷം പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. കൂടാതെ ഏകദേശം 1 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ എൽപിജിയിൽ നിന്ന് പിഎൻജിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുമുണ്ട്.
സർക്കാർ പറയുന്നത് PNG തുടർച്ചയായ ഗ്യാസ് വിതരണം നൽകുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സിലിണ്ടർ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല. ഇത് സുരക്ഷിതമാണെന്നും ഡെലിവറി, ഗതാഗത ചെലവ് എന്നിവ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
HPCL ഉപഭോക്താക്കളോട് പറയുന്നത് PNG ഒരു സൗകര്യപ്രദവും തടസ്സമില്ലാത്തതുമായ ഊർജ്ജ പരിഹാരമാണെന്നാണ്. അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സന്ദേശം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് ഉപഭോക്താക്കളോട് പറയുന്നത് PNG ഒരു ശുദ്ധവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ ഇന്ധനമാണെന്നാണ്.
ഉപഭോക്താക്കൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് PNG ലഭ്യമാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഗ്യാസ് വിതരണക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് PNG കണക്ഷന് അപേക്ഷിക്കുക. LPG, PNG കണക്ഷനുകൾ ഒരേസമയം പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. കിംവദന്തികളൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത് ഒപ്പം ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക.
നിലവിൽ ഇൻഡെയ്ൻ. ഭാരത് ഗ്യാസ്, എച്ച്പി എന്നിവയുടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണം തുടരുന്നുണ്ട്. സർക്കാർ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിഎൻജി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കണക്ഷനുകൾ തടയുക എന്നതിനുള്ള നയം മാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല സാധാരണ ഏതൊരു പ്രധാന നടപടിക്കും മുൻപ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കുക പതിവാണ്.
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