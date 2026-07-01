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LPG Price: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു

LPG Cylinder Price Cut: ജൂലൈ മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എണ്ണക്കമ്പനികൾ വാണിജ്യ ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ 183.50 രൂപ കുറച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 01, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:52 AM IST
LPG Price: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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LPG Price: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു
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