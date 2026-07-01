/LPG Price: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത; വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു

LPG Price Down: നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്ത. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.
എണ്ണക്കമ്പനികൾ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ 183.50 രൂപയാണ് കുറചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശരിക്കും ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വില കുറവ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് അതായത് ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്കുള്ള 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറുകളുടെ വില എണ്ണക്കമ്പനികൾ 174 രൂപ മുതൽ കുറച്ചു 183.50 രൂപ വര്യൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് ഒരു ഇളവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ 89 രൂപയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടായി. അതിൽ കുറവൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ചില ഇളവുകൾ നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കുറവ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് മാത്രമേയുള്ളൂ. ഡൽഹിയിൽ 183.50 രൂപ കുറഞ്ഞു എന്നാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ 174 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഈ കുറവിനെത്തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,113.50 ൽ നിന്ന് 2,930 ആയി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഗൾഫ് യുദ്ധവും ഇറാൻ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് ഉപരോധിച്ചതും കാരണം ഇന്ത്യ എൽപിജി പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു. അതിനെ തുടർന്ന് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലും വിതരണത്തിലും എണ്ണക്കമ്പനികൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. ജനുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെ വിലകൾ ആവർത്തിച്ച് വർദ്ധിച്ചു. 2026 ജനുവരിയിൽ 1,691.50 രൂപ ആയിരുന്ന വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ ജോൺ ആയപ്പോഴേക്കും 3,113.50 രൂപയായി. അതായത് 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില ജോൺ ആയപ്പോൾ ശരിക്കും ഇരട്ടിയായി.
|Major Cities
|Cylinder Price
|ഡൽഹി
|2930
|ലഖ്നൗ
|3052.50
|കൊൽക്കത്ത
|3081.50
|പട്ന
|3227
|ചെന്നൈ
|2,021
|കേരളം
|2,971.50
നേരത്തെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നിയന്ത്രണങ്ങൾ സർക്കാർ നീക്കി. ഗാർഹികമല്ലാത്ത പാക്കേജുചെയ്ത എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തിനുള്ള എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും നീക്കുകയും ഹോട്ടലുകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, വിവാഹ വേദികൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ ലഭ്യത എളുപ്പമാക്കുകയും ചെയ്തു.
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