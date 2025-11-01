English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • LPG Price Cut: പാചകവാതക വില കുറച്ചു; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് മാറ്റമില്ല, അറിയാം...

LPG Price Cut: പാചകവാതക വില കുറച്ചു; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് മാറ്റമില്ല, അറിയാം...

LPG Price Cut: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം എന്ന വിപണന കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 1, 2025, 11:28 AM IST
  • മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം എണ്ണ വിപണന കമ്പനികൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത
  • എണ്ണ കമ്പനികൾ വണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു
  • 19 ഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 4 രൂപയാണ് കുറച്ചത്

LPG Price Cut: പാചകവാതക വില കുറച്ചു; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് മാറ്റമില്ല, അറിയാം...

Commercial LPG Cylinder Price Cut: നവംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.  അതായത് എണ്ണ കമ്പനികൾ വണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു.

Also Read: ശമ്പളം മുതൽ പെൻഷൻ, ഡിഎ-ഡിആർ എന്നിവയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ. എന്താണ് ToR? അറിയാം

19 ഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 4 രൂപയാണ് കുറച്ചത്.  ഇതോടെ 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1599 ആയിട്ടുണ്ട്.  പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്.  ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല.  എങ്കിലും ഇവയിൽ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നു.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.

രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ മാസത്തിലെയും ആദ്യ ദിനത്തിൽ എണ്ണകമ്പനികൾ സിലിണ്ടറിന്റെ വില പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നത്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

