LPG Price Cut: പാചകവാതക വില കുറച്ചു; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന് മാറ്റമില്ല, അറിയാം...

Commercial LPG Cylinder Price Cut: നവംബർ മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എണ്ണ കമ്പനികൾ വണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറച്ചു.
Also Read: ശമ്പളം മുതൽ പെൻഷൻ, ഡിഎ-ഡിആർ എന്നിവയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ. എന്താണ് ToR? അറിയാം
19 ഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 4 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. ഇതോടെ 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1599 ആയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇന്നുമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല. എങ്കിലും ഇവയിൽ സബ്സിഡി ലഭിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില സർക്കാർ നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
രാജ്യാന്തര ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓരോ മാസത്തിലെയും ആദ്യ ദിനത്തിൽ എണ്ണകമ്പനികൾ സിലിണ്ടറിന്റെ വില പരിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.