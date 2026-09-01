/LPG Price Hike: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; പാചകവാതക വില വർധിച്ചു

Cylinder Price Hike: മാസത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ ആഘാതം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പാചക വാതക വില വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളായ ഐഒസി, എച്ച്പിസിഎൽ, ബിപിസിഎൽ എന്നിവ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില ഇന്നുമുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഡൽഹി ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തുടനീളം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 9.50 രൂപ വർദ്ധിച്ചു.
വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയാണ് വർധിച്ചത്. പൊതുവെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ കടയുടമകൾ, റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ബിസിനസുകാർ എന്നിവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധന ഇന്നുമുതൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. ഡൽഹിയിൽ 9.50 രൂപയാണ് വർധിച്ചത് തുടർന്ന് ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ ഡൽഹിയിലെ വില 2747.50 രൂപ ആയി ഉയർന്നു. കൊച്ചിയിൽ 2763 രൂപയായി വില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
വില എത്ര വർദ്ധിച്ചുവെന്ന് അറിയാം
ഡൽഹിയിൽ പുതിയ വിലകൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇന്ന് മുതൽ ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ 2747.50 ന് ലഭ്യമാകും. മുമ്പ് ഇത് 2738 ആയിരുന്നു. ചെന്നൈയിൽ ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2,916.50 ആയി ഉയർന്നു. ഏറ്റവും വിലകൂടുതൽ ലേയിലാണ്. അവിടെ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,385.50 ആണ്. മുംബൈയിൽ ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2,701.50 രൂപ ആയി ഉയർന്നു.
ഇവിടങ്ങളിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില എത്ര?
ലേ - 3385.5
ചണ്ഡീഗഡ് - 2785.50
ശ്രീനഗർ - 3053.5
ഗുരുഗ്രാം - 2764.5
ഡൽഹി - 2747.5
പട്ന - 3042.5
ലഖ്നൗ - 2870
ചെന്നൈ- 2916.50
കൊച്ചി- 2763
ആഗസ്റ്റിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞു
ആഗസ്റ്റിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാർ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആഗസ്റ്റിൽ 192 രൂപ കുറച്ചു. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരു വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2930 രൂപയിൽ നിന്ന് 2738 രൂപ ആയി കുറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 ജൂലൈയിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയും കുറഞ്ഞിരുന്നു. ആ സമയത്ത് 19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില 183.50 രൂപ കുറച്ചു.
രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞതും വിലകൂടിയതുമായ സിലിണ്ടറുകൾ എവിടെയാണ് ലഭ്യമായത്?
പുതിയ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില കൂടിയതിനെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും വാണിജ്യ, ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ പുതിയ വിലകൾ പുറത്തിറക്കി. എന്നാൽ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല, അതേസമയം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഗാർഹിക, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ മുംബൈയിലാണ് വിൽക്കുന്നത്, അവിടെ ഒരു ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 941.50 ഉം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 2701.50 ഉം ആണ്.
അതേസമയം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വിലകൂടിയ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടർ ലേയിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഗാർഹിക എൽപിജിയുടെ വില 1179 ഉം ഒരു വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3385 ഉം ആണ്.
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