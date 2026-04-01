LPG Price Hike: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; വാണിജ്യ LPG വില വർധിപ്പിച്ചു

ന്യൂഡൽഹി: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനമായ ഇന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടിയായിരിക്കുകയാണ്. വീണ്ടും പാചകവാതക വിലയിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.
വില വർധിച്ചത് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിനാണ്. 19 കിലോ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഇന്ന് വർധിച്ചത് 195.50 പൈസയാണ്. ഇതോടെ ഇന്ന് മുതൽ 19 കിലോ എൽപിജി വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് ഇന്നത്തെ വില 2078 ആയി. പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് എൽപിജി ക്ഷാമം രാജ്യത്ത് തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് സിലിണ്ടറിന് വില കൂടിയത്.
എന്നാൽ ഗാർഹികാ സിലോഇണ്ടറിന്റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ ആദ്യം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായ ശേഷം 5 കിലോയുടെ മിനി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലും 51 രൂപ വർധിച്ചു.
പുതുക്കിയ വില അനുസരിച്ചു ഡൽഹിയിൽ വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഇന്നുമുതൽ 2078.50 രൂപയും, മുംബൈയിൽ 2031 രൂപയുമാണ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 114.50 രൂപയാണ് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് കൂടിയത്. കൽക്കട്ടയിൽ 218 രൂപയാണ് വർധിച്ചത് അതോടെ ഇന്നത്തെ വില 2208.50 ആണ്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്നത്തെ വില 2246 ആണ്.
അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി എണ്ണ കമ്പനികൾ വില പുനർനിർണയിക്കും.വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധനവ് പ്രതിസന്ധിയിലിരിക്കുന്ന ഹോട്ടലുകൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. സിലിണ്ടറുകൾക്ക് വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായെങ്കിലും രാജ്യത്ത് പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
