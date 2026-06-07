/LPG Price Hike: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു!

LPG Domestic Gas Cylinder Price Hike News: രാജ്യത്തെ വിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുകയാണ്. അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ വില ദിനംപ്രതി വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പാൽ, പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴിതാ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയും വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഗ്യാസ് കമ്പനികൾ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 29 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചതായും ഇതിലൂടെ ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില 942 രൂപയായി ഉയർന്നതായുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. മാർച്ച് 7 ന് സിലിണ്ടറിന് 60 രൂപ വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില 942 രൂപയായി. 5 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില 339 രൂപയാണ്. അതുപോലെ 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 3,113.50 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്.
ഗാർഹിക സിലിണ്ടറിന്റെ വില മൂന്നു മാസത്തിനിടെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് വർധിച്ചത്. വീടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പാചക വാതക സിലിണ്ടർ. എന്നിട്ടും ഉണ്ടായ ഈ വില വർദ്ധനവ് ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇരുട്ടടിയാണ്. വില വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ച് ഇന്ധന കമ്പനികൾ കൂടുതൽ വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണിയിലെ സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് വില വർദ്ധനവിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്നാണ് വ്യവസായ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
പെട്രോൾ, ഡീസൽ വില വർധിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എൽപിജി ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 28 ന് ആരംഭിച്ച ഇറാൻ യുദ്ധം മൂലമുണ്ടായ വിതരണ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. മെയ് 1 ന് സർക്കാർ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു. വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 993 രൂപയും 5 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 261 രൂപയായും വർദ്ധിപ്പിചിരുന്നു. ശേഷം ജൂൺ 1 ന് വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന്റെ വില വീണ്ടും 42 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ വിതരണത്തെക്കുറിച്ച് പെട്രോളിയം, പ്രകൃതി വാതക മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത് വിതരണം പൂർണ്ണമായും സാധാരണമാണെന്നാണ്. പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഒരു റീട്ടെയിൽ ഗ്യാസ് ഏജൻസിയും ഗ്യാസ് ക്ഷാമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല എൽപിജി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളുടെ പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പും കരിഞ്ചന്തയും തടയുന്നതിന് രാജ്യത്തുടനീളം തുടർച്ചയായ നടപടികൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും രാജ്യത്തുടനീളം പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും എൽപിജിയുടെയും തടസ്സമില്ലാത്ത ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എല്ലാ റിഫൈനറികളും ഉയർന്ന ശേഷിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത എണ്ണ ശേഖരവും ഉണ്ട്. റിഫൈനറികളിലെ പ്രാദേശിക എൽപിജി ഉൽപാദനവും വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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