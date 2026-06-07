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LPG Price Hike: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു!

Domestic LPG Gas Cylinder Price: പെട്രോൾ, ഡീസൽ, സിഎൻജി, വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം ഇപ്പോഴിതാ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെയും വില സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 07, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jun 07, 2026, 09:46 AM IST
LPG Price Hike: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചു!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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