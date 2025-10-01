LPG Price Hike: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു!

BIg Shock On LPG Price: ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശരിക്കും ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ 15 രൂപയും മുംബൈയിൽ 16 രൂപയും സിലിണ്ടറിന് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില വർദ്ധനവ് ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്.
പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ വിലകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
വാണിജ്യ വാതക വില വർദ്ധനവ് (Commercial Gas Price Increased)
ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികൾ വാണിജ്യ എൽപിജിയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇതിലൂടെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്.
19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില (Price Of 19 kg Cylinder)
ന്യൂഡൽഹി: Rs.1,595.5
മുംബൈ: Rs.1,547
കൊൽക്കത്ത: Rs. 1,700.5
ചെന്നൈ: Rs.1,754.5
ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചില്ല
ന്യൂഡൽഹി: Rs. 853
മുംബൈ: Rs.852.5
കൊൽക്കത്ത: Rs.879
ചെന്നൈ: ₹868.5
ജെറ്റ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു (Jet Fuel Price Increased)
അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയും ഡോളറും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൽപിജി വിലകൾ പ്രതിമാസം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തിന്റെ വിലയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ വിമാനക്കമ്പനികൾ കിലോലിറ്ററിന് Rs.93,766.02 നൽകേണ്ടിവരും. ഇത് മുൻ വിലയേക്കാൾ Rs.3,052.5 കൂടുതലാണ്.
വില മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ? (What factors influence price changes?)
നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം, ഭാരത് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആഭ്യന്തര, വാണിജ്യ എൽപിജി വിലകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയും വിദേശനാണ്യ (ഡോളർ) നിരക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മാസത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു.
