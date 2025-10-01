English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

LPG Price Hike: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു!

Commercial LPG Price Hiked: വാണിജ്യ എംപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ്. വില വർദ്ധനവ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 1, 2025, 10:01 AM IST
  • വാണിജ്യ എംപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ വർദ്ധനവ്
  • വില വർദ്ധനവ് ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ
  • ഉത്സവ സീസണിൽ സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്

Read Also

  1. LPG Price Cut: എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് വില കുറഞ്ഞു; ഇന്ന് മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ

Trending Photos

Sthree Sakthi SS 487 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Sthree Sakthi SS 487 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക; മകര രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
6
ADHD
ADHD: കുട്ടികളിലെ എഡിഎച്ച്ഡി തിരിച്ചറിയാം, ഈ ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില 85000 കടന്നു; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര!
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില 85000 കടന്നു; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് ഇത്ര!
LPG Price Hike: മാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇരുട്ടടി; വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു!

BIg Shock On LPG Price: ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ വാണിജ്യ എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശരിക്കും ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഡൽഹിയിൽ 15 രൂപയും മുംബൈയിൽ 16 രൂപയും സിലിണ്ടറിന് വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.  വില വർദ്ധനവ് ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: തമിഴ്‌നാട്ടിൽ താപവൈദ്യുത നിലയത്തിൽ അപകടം; 9 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം!

പൊതുമേഖലാ എണ്ണ കമ്പനികളായ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നിവ ഇടയ്ക്കിടെ വിലകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മാസവും ഒന്നാം തീയതി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.   

വാണിജ്യ വാതക വില വർദ്ധനവ് (Commercial Gas Price Increased)

ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഭാരത് പെട്രോളിയം, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം എന്നീ കമ്പനികൾ വാണിജ്യ എൽപിജിയുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു, ഇതിലൂടെ റെസ്റ്റോറന്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഈ ഉത്സവ സീസണിൽ ഇരുട്ടടി ആയിരിക്കുകയാണ്.  

19 കിലോഗ്രാം സിലിണ്ടറിന്റെ വില (Price Of 19 kg Cylinder)

ന്യൂഡൽഹി:  Rs.1,595.5
മുംബൈ: Rs.1,547
കൊൽക്കത്ത: Rs. 1,700.5
ചെന്നൈ: Rs.1,754.5

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

 

ഗാർഹിക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറിന്റെ വില വർദ്ധിച്ചില്ല 

ന്യൂഡൽഹി:  Rs. 853
മുംബൈ: Rs.852.5
കൊൽക്കത്ത: Rs.879
ചെന്നൈ: ₹868.5

ജെറ്റ് ഇന്ധന വില വർദ്ധിച്ചു (Jet Fuel Price Increased)

അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയും ഡോളറും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് എൽപിജി വിലകൾ പ്രതിമാസം നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കൂടാതെ ജെറ്റ് ഇന്ധനത്തിന്റെ വിലയും വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഇപ്പോൾ വിമാനക്കമ്പനികൾ കിലോലിറ്ററിന് Rs.93,766.02 നൽകേണ്ടിവരും.  ഇത് മുൻ വിലയേക്കാൾ Rs.3,052.5 കൂടുതലാണ്.

വില മാറ്റങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ? (What factors influence price changes?)

നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പെട്രോളിയം, ഭാരത് പെട്രോളിയം തുടങ്ങിയ എണ്ണക്കമ്പനികൾ ആഭ്യന്തര, വാണിജ്യ എൽപിജി വിലകൾ ഇടയ്ക്കിടെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണവിലയും വിദേശനാണ്യ (ഡോളർ) നിരക്കും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ വിലകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. വിലയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഓരോ മാസത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

LPGlpg price hikeCommercial LPG PriceJet Feulo Price Hikedm Bharart PetroleumHindustan {etroleum

Trending News