/DA Hike: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ സമ്മാനം; DA വർധിപ്പിച്ചു

DA Hike 2026: ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ ന്യൂസ്. അവരുടെ വർദ്ധിപ്പിച്ച ക്ഷാമബത്തയുടെ ആനുകൂല്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം നൽകാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്.
DA Hike in UP: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വലിയ ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്ത വന്നിരിക്കുകയാണ്. യോഗി സർക്കാർ DA 2 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജീനക്കാരുടെ ഡിഎ 60 ശതമാനമായി. ഇതിന്റെ ഫലം ജൂണിൽ ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും.
ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഏകദേശം 16 ലക്ഷത്തോളം സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, അദ്ധ്യാപകർ, പെൻഷൻകാർ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കുണ്ടാകും. ഇത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പണപ്പെരുപ്പ സമ്മർദ്ദത്തിനിടയിൽ ജീവനക്കാരുടെ വരുമാനത്തിൽ ആശ്വാസം നൽകും.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിഎ 2 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചു. ഈ തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കിയതോടെ DA 60 ശതമാനമായി വർധിച്ചു. ഈ തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ DA വർദ്ധനവിന് ശേഷമാണ്.
വർധിച്ച DA യുടെ ആനുകൂല്യം മെയ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം നൽകാനാണ് സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നത്. മെയ് മാസത്തെ ശമ്പളം ജൂൺ ആദ്യം ജീവനക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആകും.
DA വർദ്ധനവ് ജനുവരി 1 മുതലുള്ളത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ജീവനക്കാർക്ക് ഇതുവരെയുള്ള കുടിശ്ശികയും ലഭിക്കും. ജനുവരി 1 മുതൽ ഏപ്രിൽ വരെയുള്ള അരിയർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും.
ഈ തീരുമാനം പെൻഷൻകാർക്കും ആശ്വാസം നൽകും. വർധിച്ച DA അവരുടെ മാസ പെൻഷനിൽ ചേർത്ത് കിട്ടും. അതിലൂടെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ കൂടും.
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഏപ്രിൽ 22 ന് തങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരുടെ DA 2 ശതമാനം വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനു ശേഷമാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരും ഈ തീരുമാനം എടുത്തത്.
DA യിലെ ഈ വർദ്ധനവ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും. ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് പ്രതിമാസ വരുമാനം നേരിട്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യും.
