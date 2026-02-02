8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം; DA 60 % വർധിക്കും!

8th pay commission: 2026 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA) വർദ്ധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ആവേശത്തിലാണ്. അതേസമയം ഡിസംബറിലെ അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) ഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലേബർ ബ്യൂറോ ഡാറ്റ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഉള്ള ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA) 60% ആകാം എന്നാണ്.
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ (8th Pay Commission) കാലാവധി 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ചു.
നവംബർ മാസത്തെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് (What the November figures say)
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം 2025 നവംബറിലെ അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) പുറത്തിറക്കി. അത് 148.2 ൽ എത്തി. ഈ സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ ആറുമാസത്തിലും ഡിഎയും (DA) ഡിആറും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 2026 ജനുവരി മുതൽ ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ്. 2025 നവംബർ വരെയുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 12 മാസത്തെ ശരാശരി സൂചിക 59.93% ൽ എത്തി അടുത്ത പരിധിയായ 60% നേക്കാൾ അല്പം താഴെ. ഇപ്പോൾ 2025 ഡിസംബർ സൂചിക സാധാരണ നിലയിലായതിനാൽ ഡിഎ 60% കവിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സർക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ, ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 2% വർദ്ധനവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നിലവിലുള്ള 58% ഡിഎ 2026 ജനുവരി മുതൽ 60% ആയി വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? (What are the details?)
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചു. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, പുതിയ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഡിഎ/ഡിആർ വർദ്ധനവ് തുടരും. 2025 ജൂലൈയിലാണ് സർക്കാർ അവസാനമായി ഡിഎ 54% ൽ നിന്ന് 58% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. 2026 ജനുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ നിരക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം 2026 മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യും.
