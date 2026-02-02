English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം; DA 60 % വർധിക്കും!

8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം; DA 60 % വർധിക്കും!

8th pay commission: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചു.  തുടർന്ന് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 2, 2026, 10:38 PM IST
  • ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചു
  • തുടർന്ന് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ചു

  8th Pay Commission 2025: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഗുഡ് ന്യൂസ്; ജനുവരി മുതൽ ശമ്പളം 80% വർദ്ധിക്കും!

8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടം; DA 60 % വർധിക്കും!

8th pay commission: 2026 ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA) വർദ്ധനവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും ആവേശത്തിലാണ്. അതേസമയം ഡിസംബറിലെ അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) ഡാറ്റ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലേബർ ബ്യൂറോ ഡാറ്റ പ്രകാരം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഉള്ള ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA) 60% ആകാം എന്നാണ്.

Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...

ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് കീഴിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ഈ ഡിഎ വർദ്ധനവ്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചെങ്കിലും എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ (8th Pay Commission) കാലാവധി 2026 ജനുവരി 1 ന് ആരംഭിച്ചു.

നവംബർ മാസത്തെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത് (What the November figures say)

തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം 2025 നവംബറിലെ അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചിക (AICPI-IW) പുറത്തിറക്കി. അത് 148.2 ൽ എത്തി. ഈ സൂചികയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഓരോ ആറുമാസത്തിലും ഡിഎയും (DA) ഡിആറും നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നവംബർ മാസത്തെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് 2026 ജനുവരി മുതൽ ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവ് ഉറപ്പാണ് എന്നാണ്. 2025 നവംബർ വരെയുള്ള ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 12 മാസത്തെ ശരാശരി സൂചിക 59.93% ൽ എത്തി അടുത്ത പരിധിയായ 60% നേക്കാൾ അല്പം താഴെ. ഇപ്പോൾ 2025 ഡിസംബർ സൂചിക സാധാരണ നിലയിലായതിനാൽ ഡിഎ 60% കവിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സർക്കാർ എല്ലായ്പ്പോഴും പൂർണ്ണ സംഖ്യയിൽ ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനാൽ, ജീവനക്കാർക്ക് കുറഞ്ഞത് 2% വർദ്ധനവ് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതായത് നിലവിലുള്ള 58% ഡിഎ 2026 ജനുവരി മുതൽ 60% ആയി വർദ്ധിച്ചേക്കാം.

വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? (What are the details?)

ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചു. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും, പുതിയ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഡിഎ/ഡിആർ വർദ്ധനവ് തുടരും. 2025 ജൂലൈയിലാണ് സർക്കാർ അവസാനമായി ഡിഎ 54% ൽ നിന്ന് 58% ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. 2026 ജനുവരി മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ നിരക്കിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം 2026 മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും കുടിശ്ശിക വിതരണം ചെയ്യും.

