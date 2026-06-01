/Milk Price Hike: പാലും തൈരും ഇന്ന് മുതൽ പഴയ വിലയിൽ കിട്ടില്ല; മിൽമ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: മിൽമ പാലിനും തൈരിനും ഇന്ന് മുതൽ വില കൂടും. പാൽ വില ലിറ്ററിന് നാല് രൂപയും തൈരിന് കിലോഗ്രാമിന് 10 രൂപയുമാണ് ഇന്ന് മുതൽ വർധിക്കുന്നത്. പുതിയ പാക്കറ്റുകൾ വരുന്നത് വരെ പഴയ വില പ്രിന്റ് ചെയ്ത കവറുകളിലായിരിക്കും പാൽ കിട്ടുക. കർഷകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിലവർധനവ് വരുത്തിയത്.
മിൽമയുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പാൽവില കൂട്ടാന് മിൽമ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. 3.35 രൂപ കർഷകന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വില വർധനവെന്ന് മിൽമ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതോടെ മിൽമ പുറത്തിറക്കുന്ന പാലിതര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ആനുപാതികമായി വില കൂടും.
ഇന്ന് മുതൽ മഞ്ഞ കവർ മിൽമ പാലിന് 27 രൂപയും, നീല കവർ പാലിന് 30 രൂപയും, ഓറഞ്ച് കവർ പാലിന് 30 രൂപയും, പച്ച കവർ പാലിന് 32 രൂപയും, കൗ മിൽക് - ഒരു ലിറ്റർ ബോട്ടിലിന് 75 രൂപയുമാണ് വില. അതേസമയം, തൈര് ക്ലാസികിന് 40 രൂപയും, തൈര് എലൈറ്റിന് 45 രൂപയുമായി വർദ്ധിക്കും.
നെയ്യടക്കം മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വൈകാതെ വില ഉയരും. മറ്റ് പാൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വില ഉയർന്നേക്കും. കർഷകരുടെ നിരന്തര ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് വിലവർധന. പാചക വാതകത്തിനും പാൽ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും വില കൂടിയതോടെ ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണത്തിന് ഇനിയും ചിലവ് കൂടും. ഹോട്ടൽ ഉടമകളും ആശങ്കയിലാണ്.
