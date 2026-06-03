/Mukesh Ambani Net Worth: മുകേഷ് അംബാനിയുടെ ആസ്തി ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് താഴേക്ക്..! ആരാണ് മുന്നിലെത്തിയത്?

ആഭ്യന്തവിപണിയിലെ നഷ്ടം പലരീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായ റിലയൻസ് ഇന്ഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരികൾ നഷ്ടത്തിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഇതോടെ ലോകത്തിലെ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നാല് സ്ഥാനങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മുംകേഷ് അംബാനി. കൂടാതെ, ഏഷ്യയിലെ ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന മുകേഷ് അംബാനി ഒറ്റ രാത്രികൊണ്ട് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു.
ബ്ലൂംബെർഗ് ബില്യണയേഴ്സ് സൂചിക പ്രകാരം, അംബാനിയുടെ ആസ്തി ഇപ്പോൾ 86.9 ബില്യൺ ഡോളറാണ്. ഇത് ആഗോള ധനികരുടെ പട്ടികയിൽ 25-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഈ വർഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തിയിൽ 20.8 ബില്യൺ ഡോളർ ഇടിവുണ്ടായി.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ധനികരിൽ എട്ട് പേരുടെയും ആസ്തി ചൊവ്വാഴ്ച കുറഞ്ഞു.
അതേസമയം, ചൈനയിലെ ഷാങ് യിമിംഗ്, അമേരിക്കയിലെ ജെഫ് യാസ്, ഡേവിഡ് സൺ, ജോൺ ടു എന്നിവർ മുകേഷ് അംബാനിയെ മറികടന്നു. യിമിംഗിന്റെ ആസ്തി 24.1 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച് ഏഷ്യയിൽ 92.8 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുമായി രണ്ടാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ, യാസിന്റെ ആസ്തി 7.56 ബില്യൺ ഡോളറും സണിന്റെ ആസ്തി 2.75 ബില്യൺ ഡോളറും ടൂവിന്റെ ആസ്തി 2.75 ബില്യൺ ഡോളറും ഉയർന്നു.
അതേസമയം, ഗൗതം അദാനി ഏഷ്യയിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആസ്തി 1.61 ബില്യൺ ഡോളർ വർദ്ധിച്ച്, 117 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുമായി ആഗോളതലത്തിൽ 17-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. എന്നാൽ, 726 ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുമായി എലോൺ മസ്ക് ഈ പട്ടികയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നുണ്ട്.
ഗൂഗിൾ സ്ഥാപകൻ ലാറി പേജ് (308 ബില്യൺ ഡോളർ), ഒറാക്കിളിന്റെ ലാറി എലിസൺ (299 ബില്യൺ ഡോളർ), സെർജി ബ്രിൻ (286 ബില്യൺ ഡോളർ) നാലാം സ്ഥാനം, ആമസോൺ സ്ഥാപകൻ ജെഫ് ബെസോസ് (277 ബില്യൺ ഡോളർ) അഞ്ചാം സ്ഥാനം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. മൈക്കൽ ഡെൽ (238 ബില്യൺ ഡോളർ), മാർക്ക് സക്കർബർഗ് (213 ബില്യൺ ഡോളർ), ജെൻസൻ ഹുവാങ് (184 ബില്യൺ ഡോളർ), ബെർണാർഡ് അർനോൾട്ട് (162 ബില്യൺ ഡോളർ), സ്റ്റീവ് ബാൽമർ (155 ബില്യൺ ഡോളർ) എന്നിവരാണ് പിന്നീട് തൊട്ടുപിന്നിലുള്ളത്.
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