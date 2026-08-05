Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകും; ആർ.ബി.ഐ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്

സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകും; ആർ.ബി.ഐ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്

റിപ്പോ നിരക്ക് 5.25 ശതമാനത്തിൽ നിലനിർത്താനും നിഷ്പക്ഷ നിലപാട് തുടരാനുമുള്ള റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (ആർ.ബി.ഐ) തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ് മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ്. മാറുന്ന സാമ്പത്തിക സാഹചര്യങ്ങളെ വിവേകത്തോടും ദീർഘവീക്ഷണത്തോടും വിലയിരുത്തിയതിന്റെ ഫലമാണിതെന്ന് ജോർജ് അലക്സാണ്ടർ മുത്തൂറ്റ് പറഞ്ഞു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 05, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:54 PM IST
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തേകും; ആർ.ബി.ഐ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് മുത്തൂറ്റ് ഫിനാൻസ്
Image Credit: muthoot | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ഫിഫയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇറ്റാലിയൻ ഫുട്ബോൾ..! സെരി എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലീഗുകളുടെ സംപ്രേഷണാവകാശം സ്വന്തമാക്കി 'Z'
2
3
4
5