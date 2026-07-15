ഐആർസിടിസിയിൽ (IRCTC) ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇനി എളുപ്പം. ജൂലൈ 15ന് ഐആർസിടിസി പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ വെബ്സൈറ്റിനെക്കുറിച്ച് വ്യാപക പരാതികളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
ജയ്പൂരിലെ മാളവ്യ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ (വിദ്യാർത്ഥികളുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ, ക്യാപ്ച (Captcha) പ്രശ്നങ്ങൾ, ഐആർസിടിസിയുടെ പ്രവർത്തനം സാവധാനത്തിലാകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർക്ക് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ് വേഗതയേറിയതും ഉപയോക്തൃസൗഹൃദവുമായ അനുഭവം സമ്മാനിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എന്തിനാണ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്?
ജയ്പൂരിലെ മാളവ്യ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ (MNIT) വിദ്യാർത്ഥികളാണ് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത്. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ വെബ്സൈറ്റ് ഡൗൺ ആകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ക്യാപ്ച (Captcha) ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവർ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിളിച്ചു. പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പുറത്തിറക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ജൂലൈ 15 നകം നവീകരിച്ച വെബ്സൈറ്റ് ആരംഭിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിദ്യാർത്ഥികളെ അറിയിച്ചത്. മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്.
റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പുതുക്കിയ ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് മൊത്തത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
. വേഗത്തിലുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ്
. വെബ്സെൈറ്റിലെ ഹൈ ട്രാഫിക് മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യും
. കൃത്യമായ തത്കാൽ ബുക്കിംഗ് അപ്ഡേറ്റുകൾ
. സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും
. എളുപ്പമായ ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസും നാവിഗേഷനും
തിരക്കേറിയ ബുക്കിംഗ് സമയത്ത് യാത്രക്കാർ പലപ്പോഴും നേരിടുന്ന സൈറ്റ് നിശ്ചലമാകുന്നതും, കാലതാമസങ്ങൾ, മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് പുതിയ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം.
ഇന്ത്യയിലെ റെയിൽവേയുടെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഓൺലൈൻ റിസർവേഷനുകളിലൂടെയാണ് നടക്കുന്നത്. റെയിവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കണക്കുപ്രകാരം 88 ശതമാനം റിസർവേഷനുകളും റിസർവേഷൻ കൗണ്ടറുകളെയല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഓൺലൈനിനെയാണ്. ആവശ്യകത വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ വേഗതയും വിശ്വാസ്യതയും മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തത്കാൽ ബുക്കിംഗിനിടെയുള്ള വെബ്സൈറ്റ് തകരാറുകൾ, ഒടിപി പ്രശ്നങ്ങൾ, കാലതാമസം എന്നിവ യാത്രക്കാർ പതിവായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
റെയിൽവെ മന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തടുർന്ന് ട്രെയിൻ യാത്രക്കാർ വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. പുതിയ ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അവർ ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് അവർ. പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നിറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമായി മാറില്ല.
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