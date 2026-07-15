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IRCTC new website launch today: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിൽ അടിമുടി മാറ്റം! ജൂലൈ 15 മുതൽ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ്

IRCTC new website launch today: ഐആർസിടിസി പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ് ജൂലൈ 15-ന് പുറത്തിറങ്ങും. പുതിയ ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെ?

Edited By:Ajitha Kumari
Published: Jul 15, 2026, 10:50 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:10 AM IST
IRCTC new website launch today: ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗിൽ അടിമുടി മാറ്റം! ജൂലൈ 15 മുതൽ പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റ്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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