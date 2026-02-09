English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റർ കിന്‍ഫ്രാ പാര്‍ക്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റർ കിന്‍ഫ്രാ പാര്‍ക്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

യുഎഇ ആസ്ഥാനമായ എംഎസ് ഹോള്‍ഡിഗ്‌സാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാക്കഞ്ചേരി കിന്‍ഫ്ര ടെക്‌നോ പാര്‍ക്കില്‍ സെന്റര്‍ ആരംഭിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 9, 2026, 11:19 PM IST
  • കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനാണ് സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.
  • സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം നാട്ടില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സഹായകരമാണെന്നും

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടത്തിനിടെ ഇന്ന് വിശ്രമം; സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമില്ല
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
5
Kerala lottery
Samrudhi Lottery SM 41: സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആ‍‍ർക്കാണെന്ന് അറിയാം
വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റർ കിന്‍ഫ്രാ പാര്‍ക്കില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

മലപ്പുറം: കിന്‍ഫ്ര ടെക്‌നോ പാര്‍ക്കില്‍ ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റര്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു. യുഎഇ ആസ്ഥാനമായ എംഎസ് ഹോള്‍ഡിഗ്‌സാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കാക്കഞ്ചേരി കിന്‍ഫ്ര ടെക്‌നോ പാര്‍ക്കില്‍ സെന്റര്‍ ആരംഭിച്ചത്. വടക്കന്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്ററാണിത്. സാങ്കേതികവിദ്യ, ധനകാര്യ ഗവേഷണം-വികസനം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ആഗോള ബിസിനസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. ഇനി എംഎസ് ഹോള്‍ഡിഗ്‌സിന്റെ രാജ്യാന്തര ബിസിനസകളുടെ വേദിയായി ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മാറും.

Add Zee News as a Preferred Source

കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാനാണ് സെന്റര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തം നാട്ടില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്നതിന് ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സഹായകരമാണെന്നും മികച്ച വ്യവസായ സൗകര്യങ്ങളും മനുഷ്യവിഭവശേഷിയും കേരളത്തില്‍ ആഗോള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഗ്ലോബല്‍ കേപ്പബിലിറ്റി സെന്റര്‍ മുഖേന കേരളത്തെ ആഗോള സേവന കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാനാണ് എംഎസ് ഹോള്‍ഡിഗ്‌സ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പ്രാദേശികമായി ലഭ്യമായ കഴിവുറ്റ പ്രൊഫഷണലുകളെ ആഗോള ബിസിനസ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രധാന ദൗത്യം.

നിലവില്‍ ഏകദേശം 100 പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുന്ന ജിസിസി, അടുത്ത അഞ്ച് വര്‍ഷത്തിനകം 2,000 ത്തിലധികം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ നേരിട്ടും പരോക്ഷവുമായ തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ വര്‍ധിക്കുകയും പ്രദേശത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ശക്തമാകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി എംഎസ് ഹോള്‍ഡിഗ്‌സ് സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ മുഹമ്മദ് ഷഫീക്ക് പറഞ്ഞു. ആഗോള നിലവാരത്തിലുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളുമായി സഹകരിച്ചാണ് ജിസിസി പ്രവര്‍ത്തനം മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകുകയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

KINFRA ParkGlobal Capability centerMalappuramNorth Kerala

Trending News