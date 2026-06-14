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Peko Kalp Partnership: പെക്കോയും കൽപ്പും കൈകോർക്കുന്നു; ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യാപാര മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ

Peko Kalp Partnership For New Projects: യുഎഇയിലെയും ആഗോള വിപണിയിലെയും ബാങ്കുകൾ, ഫ്രീ സോണുകൾ, ഗവൺമെന്റുകൾ, മറ്റ് എന്റർപ്രൈസുകൾ എന്നിവരിലേക്ക് അത്യാധുനിക ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പെക്കോ കൽപ്പ് പങ്കാളിത്തം സഹായിക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 14, 2026, 07:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:08 PM IST
Peko Kalp Partnership: പെക്കോയും കൽപ്പും കൈകോർക്കുന്നു; ചെറുകിട-ഇടത്തരം വ്യാപാര മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ
Image Credit: Kalp Peko | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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