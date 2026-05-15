/Petrol Diesel Price Hike: വീണ്ടും ഇരുട്ടടി; രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവിലയിൽ വർദ്ധനവ്; പെട്രോളിനും ഡീസലിനും കൂടിയത് 3 രൂപ വീതം

Petrol, diesel rates today on May 15: ആഗോളതലത്തിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ഉയർന്നതും പൊതുമേഖലാ എണ്ണ വിപണന കമ്പനികളുടെ നിരന്തരമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്കിടയിലാണ് ഈ നീക്കം.
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷങ്ങൾക്കിടെ രാജ്യത്ത് ഇന്ധനവില വർധിച്ചു. യുദ്ധസാഹചര്യത്തെ തുടർന്ന് ആഗോള വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില വർധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ നടപടി.
#WATCH | Petrol and diesel prices hiked by Rs 3 per litre - petrol rise from Rs 94.77 to Rs 97.77 per litre while diesel from Rs 87.67 to Rs 90.67 per litre in Delhi.— ANI (@ANI) May 15, 2026
വില വർദ്ധനവ് 2.68 രൂപ മുതൽ 3.29 വരെ ആണ്. വില ഇനിയും കൂടുമെന്ന ആശങ്കയെ തുടർന്ന് രാജ്യത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലെ പമ്പുകളിൽ വലിയ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതുക്കിയ വില അനുസരിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന്റെ വില 110.75 രൂപയും ഡീസലിയൻ 99.63 രൂപയുമാണ്. കൊച്ചിയിൽ പെട്രോളിന് 108.78 രൂപയും ഡീസലിന് 97.67 രൂപയുമാണ്.
ചെന്നൈയിൽ കൂട്ടിയ വില പെട്രോളിന് ലിറ്ററിന് 103.67 രൂപയും ഡീസലിന് 95.25 രൂപയുമാണ്. ഡൽഹിയിൽ പുതുക്കിയ വില പെട്രോളിന് 97.7 രൂപയും ഡീസലിന് 95.25 രൂപയുമാണ്. 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വർദ്ധനവ്.
ഈ തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ നയിച്ചത് ആഗോള വിപണിയിലെ അസംസ്കൃത എണ്ണയുടെ വിലക്കയറ്റവും വർധിച്ചുവരുന്ന ഇറക്കുമതി ചെലവുമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
