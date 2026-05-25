UPI Withdrawal: ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ 3.0 വരുന്നതോടെയാണ് യുപിഐ വഴി പണം പിന്വലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകും
പിഎഫ് തുക യുപിഐ വഴി പിൻവലിക്കാൻ ഉടനെ ലഭ്യമാകും. ഇപിഎഫ്ഒയുടെ പുതിയ പതിപ്പായ 3.0 വരുന്നതോടെയാണ് യുപിഐ വഴി പണം പിന്വലിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള തുക വേഗത്തില് പിന്വലിക്കാന് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുമെന്നാണ് വിവരം. ഇതിനായുള്ള പരിശോധനകള് സര്ക്കാര് പൂര്ത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞു. പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെ യുപിഐ പിന് ഉപയോഗിച്ച് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എളുപ്പത്തില് പണം മാറ്റാനാകും. യുപിഐ സംവിധാനം വരുന്നതിന് മുന്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
1. യുഎഎന്(UAN) ആക്റ്റീവ് ആണോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. യുഎഎന് ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കില് ഇപിഎഫ്ഒ സേവനങ്ങളോ കെവൈസി വെരിഫിക്കേഷനോ നടക്കില്ല. ഇപിഎഫ്ഒ പോര്ട്ടലില് ലോഗിന് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ്, മൊബൈല് നമ്പര് തുടങ്ങിയവ ശരിയാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ മറക്കരുത്. മൊബൈല് നമ്പര് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ പാസ്വേഡ് മറന്നുപോയെങ്കിലോ അടിയന്തരമായി അത് തിരുത്തുകയും വേണം.
2. യുഎഎന് നമ്പറുമായി ആധാര് നിര്ബന്ധമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം. പിഎഫ് രേഖകളിലെയും ആധാറിലെയും പേര്, ജനനത്തീയതി, ലിംഗം എന്നിവ ഒന്നാണോയെന്നും പരിശോധിക്കണം. വിവരങ്ങള് തമ്മില് പൊരുത്തക്കേടുണ്ടെങ്കില് യുപിഐ വഴിയുള്ള പണമിടപാട് പരാജയപ്പെടും. പിഎഫ് അക്കൗണ്ടില് പാന് കാര്ഡ് വെരിഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം.
3. യുപിഐ വഴി നേരിട്ട് പണം ബാങ്കിലേക്ക് വരുന്നതിനാല്, ഇപിഎഫ്ഒ പോര്ട്ടലില് നല്കിയിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പര്, ഐഎഫ്എസ്സി കോഡ്, അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ പേര് എന്നിവ കൃത്യമാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ക്ലോസ് ചെയ്തതോ ആയ അക്കൗണ്ടുകള്, പേരില് വ്യത്യാസമുള്ള ജോയിന്റ് അക്കൗണ്ടുകള് എന്നിവ നല്കിയാല് പണം ലഭിക്കാന് തടസ്സമുണ്ടാകാം. സജീവമായ സാലറി അക്കൗണ്ടുകള് തന്നെ നല്കാന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
4. യുപിഐ ഇടപാടുകള്ക്ക് ഒടിപി വെരിഫിക്കേഷന് നിര്ബന്ധമാണ്. അതിനാല് ആധാറുമായും പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുമായും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൊബൈല് നമ്പര് എപ്പോഴും സജീവമായിരിക്കണം. ഈ നമ്പറും യുപിഐയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച നമ്പറും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള് ഒഴിവാക്കാന് സഹായികമാകും
5. ജോലി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങളും ഇ-നോമിനേഷനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. പഴയ ജോലിയില് നിന്ന് പിരിഞ്ഞ തീയതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. പഴയ പിഎഫ് അക്കൗണ്ടുകള് പുതിയ യുഎഎന് നമ്പറുമായി മെര്ജ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വിവാഹം കഴിഞ്ഞവരോ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളില് മാറ്റം വന്നവരോ ആണെങ്കില് നോമിനേഷന് ഉടന് പുതുക്കണം.
യുപിഐ വഴിയുള്ള പിഎഫ് പിന്വലിക്കല് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ സേവനമാണ്. എന്നാല്, രേഖകള് കൃത്യമാണെങ്കില് മാത്രമേ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഗുണം വേഗത്തില് ലഭിക്കൂ. അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളില് ചെറിയൊരു തെറ്റ് ഉണ്ടായാല് പോലും പണം ലഭിക്കാന് കാലതാമസം നേരിടാം. അതുകൊണ്ട്, പണം അത്യാവശ്യമായി വരുന്നതിന് മുന്പ് തന്നെ കെവൈസി വിവരങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം.
