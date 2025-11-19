English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
PM Kisan Update: പിഎം കിസാൻ 21ാം ​ഗഡു വിതരണം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി; നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചോ? പരിശോധിക്കാം

PM-Kisan 21st installment released: രാജ്യത്തെ 9 കോടി കർഷകർക്കായി 18,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Nov 19, 2025, 04:11 PM IST
  • യോഗ്യരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2,000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.
  • ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതിയുടെ 21ാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുക വിതരണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ 9 കോടി കർഷകർക്കായി 18,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തത്. യോഗ്യരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2,000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.  

ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ. 2019 ഫെബ്രുവരി 24ന് ആണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം, 2000 രൂപയുടെ മൂന്ന് ​ഗഡുക്കളായി കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. നാല് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക. തുക നേരിട്ട് കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തും. 

ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. pmkisan.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. തുടർന്ന് ഹോംപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന FARMERS CORNER എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം സംസ്ഥാനം, ജില്ല, ഉപജില്ല, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് '​ഗെറ്റ് റിപ്പോർട്ട്' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

