PM Kisan Update: പിഎം കിസാൻ 21ാം ​ഗഡു വിതരണം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി; നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചോ? പരിശോധിക്കാം

കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി പദ്ധതിയുടെ 21ാം ഗഡു വിതരണം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി. തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തുക വിതരണം ചെയ്തത്. രാജ്യത്തെ 9 കോടി കർഷകർക്കായി 18,000 കോടി രൂപയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തത്. യോഗ്യരായ കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 2,000 രൂപ വീതമാണ് ലഭിക്കുക.
ചെറുകിട കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുക എന്നത് ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതിയാണ് പിഎം കിസാൻ. 2019 ഫെബ്രുവരി 24ന് ആണ് ഈ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി പ്രകാരം, 2000 രൂപയുടെ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായി കർഷകർക്ക് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപയാണ് ലഭിക്കുക. നാല് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ഇത് ലഭിക്കുക. തുക നേരിട്ട് കർഷകരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തും.
ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. pmkisan.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. തുടർന്ന് ഹോംപേജിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന FARMERS CORNER എന്ന വിഭാഗത്തിലെ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടികയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ശേഷം സംസ്ഥാനം, ജില്ല, ഉപജില്ല, ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമം എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് 'ഗെറ്റ് റിപ്പോർട്ട്' എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.