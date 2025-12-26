PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു എപ്പോൾ? ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?

ജനങ്ങൾക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കിസാൻ സമ്മാൻ യോജന അല്ലെങ്കിൽ പിഎം കിസാൻ യോജന. കർഷകർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയായി 2000 രൂപ വീതം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ ആനുകൂല്യമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.
ഇതുവരെ 21 ഗഡുക്കൾ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 22ാമത്തെ ഗഡുവും അടുത്ത് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും. കർഷകരിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
22-ാമത്തെ ഗഡു എപ്പോൾ?
ഏകദേശം നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് പിഎം കിസാൻ യോജനയുടെ ഓരോ ഗഡുവും വരുന്നത്. 22-ാം ഗഡു ഫെബ്രുവരിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല.
Also Read: Nita Mukesh Ambani Cultural Centre: ഇന്ത്യയും ഖത്തറും തമ്മിൽ സാംസ്കാരിക-വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വൻ കരാർ; നിത മുകേഷ് അംബാനി കൾച്ചറൽ സെന്ററും ഖത്തർ മ്യൂസിയവും കൈകോർക്കുന്നു
ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?
പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ. തെറ്റായ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചോ വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കഴിയും.
പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകർ ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ശരിയായ കൈകളിലേക്കാണ് തുക എത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇ-കെവൈസി ചെയ്യുന്നത്.
ഭൂമി പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകരുടെ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി പരിശോധിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.