  • PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു എപ്പോൾ? ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?

PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു എപ്പോൾ? ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?

ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി കർഷകർ കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 26, 2025, 05:22 PM IST
PM Kisan Yojana: പിഎം കിസാൻ യോജന; 22ാം ​ഗഡു എപ്പോൾ? ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?

ജനങ്ങൾക്കായി നിരവധി പദ്ധതികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കിസാൻ സമ്മാൻ യോജന അല്ലെങ്കിൽ പിഎം കിസാൻ യോജന. കർഷകർക്ക് ​ഗുണം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയാണിത്. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരാണ് ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയായി 2000 രൂപ വീതം ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് പ്രതിവർഷം 6,000 രൂപ ആനുകൂല്യമാണ് കർഷകർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ 21 ഗഡുക്കൾ സർക്കാർ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 22ാമത്തെ ​ഗഡുവും അടുത്ത് തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും. കർഷകരിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. 

22-ാമത്തെ ഗഡു എപ്പോൾ?

ഏകദേശം നാല് മാസത്തെ ഇടവേളയിലാണ് പിഎം കിസാൻ യോജനയുടെ ഓരോ ഗഡുവും വരുന്നത്. 22-ാം ഗഡു ഫെബ്രുവരിയിൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ ഔദ്യോ​ഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. 

ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക ആർക്കൊക്കെ?

പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ യോജനയുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത കർഷകർക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കില്ല. ഈ വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...

അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കൂ. തെറ്റായ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ചോ വഞ്ചനാപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ അപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ അപേക്ഷ റദ്ദാക്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമെങ്കിൽ തുക തിരിച്ചുപിടിക്കാനും കഴിയും.

പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകർ ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇ-കെവൈസി പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല. ശരിയായ കൈകളിലേക്കാണ് തുക എത്തുന്നതെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇ-കെവൈസി ചെയ്യുന്നത്.

ഭൂമി പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിന് കർഷകരുടെ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമി പരിശോധിക്കും.

