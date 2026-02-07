RBI Acts On Financial Fraud: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ആർബിഐ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും; പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരയാകുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ സഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് ആർ.ബി.ഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കി.
ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം വായ്പാ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ നയത്തിലുണ്ട്.
രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ 65 ശതമാനവും 50,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവയാണെന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.
തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആരുടെ പിഴവുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉപഭോക്താവ് സ്വന്തം കൈപ്പറ്റിയ ഒ.ടി.പി കൈമാറി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ 85 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കുക.
ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇടപാടുകളിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ 15 ശതമാനം ഉപഭോക്താവും 15 ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കും വഹിക്കണം.
ബാക്കി തുക റിസർവ് ബാങ്കാണ് നൽകുക. ഉദാഹരണത്തിന്, 20,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ 85 ശതമാനമായ 17,000 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ 50,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 85 ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ 42,500 രൂപ വരുമെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ ഉയർന്ന പരിധിയായ 25,000 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഓരോ പരാതിയും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചും തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയുമാകും തുക കൈമാറുക.
2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ 13,469 തട്ടിപ്പുകേസുകളിലായി 520 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. ഇതിനുപുറമെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മറ്റ് ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും ആർ.ബി.ഐ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന രീതി നിയന്ത്രിക്കാൻ കർശന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും.
മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആലോചനയിലുണ്ട്. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് (MSME) ഈടില്ലാതെ നൽകുന്ന വായ്പാ പരിധി 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി. ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇത് നിലവിൽ വരും. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനും കാലാവധി ആറ് വർഷമായി വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.
