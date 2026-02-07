English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • RBI Acts On Financial Fraud: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ആർബിഐ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും; പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

RBI Acts On Financial Fraud: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ആർബിഐ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും; പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

RBI Compensation On Financial Fraud: ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ സഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 7, 2026, 09:15 AM IST
  • പദ്ധതി പ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ 15 ശതമാനം ഉപഭോക്താവും 15 ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കും വഹിക്കണം
  • ബാക്കി തുക റിസർവ് ബാങ്കാണ് നൽകുക

Trending Photos

Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
7
Mahalakshami Rajayoga
Mahalakshmi Rajayoga: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
5
relationship tips
Relationship Tips: പങ്കാളിയുമായി അകൽച്ചയായോ? കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം അടിപൊളിയായിരിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
RBI Acts On Financial Fraud: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ ആർബിഐ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും; പുതിയ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു

മുംബൈ: ഡിജിറ്റൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഇരയാകുന്നവർക്ക് സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനായി റിസർവ് ബാങ്ക് പുതിയ നഷ്ടപരിഹാര പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പിലൂടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെ സഹായം നൽകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയെന്ന് ആർ.ബി.ഐ ഗവർണർ സഞ്ജയ് മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കി.

Add Zee News as a Preferred Source

ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം ശക്തമാക്കുന്നതിനൊപ്പം വായ്പാ നടപടികൾ ലഘൂകരിക്കാനുള്ള നിർണായക തീരുമാനങ്ങളും പുതിയ നയത്തിലുണ്ട്. 
രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ 65 ശതമാനവും 50,000 രൂപയിൽ താഴെയുള്ളവയാണെന്ന നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം.

തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത് ആരുടെ പിഴവുകൊണ്ടാണെന്ന് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. ഉപഭോക്താവ് സ്വന്തം കൈപ്പറ്റിയ ഒ.ടി.പി കൈമാറി പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പോലും ഈ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് അർഹതയുണ്ടാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ 85 ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 25,000 രൂപ വരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തിരികെ ലഭിക്കുക.

ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തവണ മാത്രമേ ഈ ആനുകൂല്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കൂ. ഇടപാടുകളിൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പദ്ധതി പ്രകാരം നഷ്ടപ്പെട്ട തുകയുടെ 15 ശതമാനം ഉപഭോക്താവും 15 ശതമാനം ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്കും വഹിക്കണം.

ബാക്കി തുക റിസർവ് ബാങ്കാണ് നൽകുക. ഉദാഹരണത്തിന്, 20,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ 85 ശതമാനമായ 17,000 രൂപ തിരികെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ 50,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 85 ശതമാനം കണക്കാക്കുമ്പോൾ 42,500 രൂപ വരുമെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ ഉയർന്ന പരിധിയായ 25,000 രൂപ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഓരോ പരാതിയും കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചും തട്ടിപ്പാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയുമാകും തുക കൈമാറുക.

2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ 13,469 തട്ടിപ്പുകേസുകളിലായി 520 കോടി രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു നടപടി. ഇതിനുപുറമെ ബാങ്കിങ് മേഖലയിൽ മറ്റ് ചില പരിഷ്കാരങ്ങളും ആർ.ബി.ഐ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ താൽപ്പര്യമില്ലാതെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന രീതി നിയന്ത്രിക്കാൻ കർശന മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും.

മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകൾക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ആലോചനയിലുണ്ട്. ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭകർക്ക് (MSME) ഈടില്ലാതെ നൽകുന്ന വായ്പാ പരിധി 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷമായി ഉയർത്തി. ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇത് നിലവിൽ വരും. കിസാൻ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് പദ്ധതി കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനും കാലാവധി ആറ് വർഷമായി വർധിപ്പിക്കാനും തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

RBIFinancial fraudRBI new Policy

Trending News