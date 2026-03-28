പുറത്തുവന്നത് 6,855 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി! അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി SFIO

IFCL Loan Scam: കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വൻ കോർപ്പറേറ്റ് തട്ടിപ്പുകൾ അന്വേഷിക്കുന്ന സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) ആണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 28, 2026, 11:54 AM IST
  • 6,855 കോടി രൂപയുടെ ഭീമൻ തട്ടിപ്പ്
  • ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു
  • നടപടി ആർക്കെതിരെ?

Read Also

  1. Financial Fraud: സ്വകാര്യ പണമിടപാട് സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്ന് 5 കോടി തട്ടാന്‍ ശ്രമം; മൂന്ന് മലയാളികള്‍ പിടിയില്‍

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
8
Budh Guru Yuti
Navapanchama Rajayoga: നവപഞ്ചമ രാജയോഗത്താൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ആഡംബര ജീവിതം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ആശങ്ക ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ദേ താഴേക്ക്..! ഉച്ചയോടെ ഇടിഞ്ഞ് സ്വർണ്ണവില
ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഐ‌എഫ്‌സി‌ഐക്കും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ 6,855 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് എൻ‌സി‌എൽ‌ടിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല മറിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പേരുകളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.

Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി! ശമ്പള വർധനവിനൊപ്പം അടിപൊളി കുടിശ്ശികയും

എസ്എഫ്ഐഒ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് ഐ‌എഫ്‌സി‌ഐ അനുവദിച്ച വായ്പകളിൽ കാര്യമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. വായ്പ വിതരണ പ്രക്രിയയിലും ശരിയായ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചില്ലെന്നും എസ്‌എഫ്‌ഐ‌ഒ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടുകളിലും റിസ്ക് മാനേജ്‌മെന്റിലും ക്രമക്കേടുകളും ആന്തരിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ കാരണങ്ങളാൽ നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയ വായ്പകൾ പിന്നീട് തടസ്സപ്പെടുകയും ഗണ്യമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  

പുറത്തുവന്നത് ഈ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ

കേസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനികളിൽ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ബ്ലൂ കോസ്റ്റ് ഹോട്ടൽസ്, ആംടെക് ഓട്ടോ, അലോക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഭൂഷൺ സ്റ്റീൽ, ജയ്പീ ഇൻഫ്രാടെക്, എബിജി ഷിപ്പ്‌യാർഡ്, പിപാവാവ് ഡിഫൻസ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കമ്പനികളിൽ പലതും ഇതിനകം പാപ്പരത്ത പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്.

Also Read: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...

അന്വേഷണം ഈ വ്യക്തീകൾക്കെതിരെ

ഈ മൊത്തം കേസിൽ പ്രധാന കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല ഐ‌എഫ്‌സി‌ഐയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ CEO, എം‌ഡി, ഡയറക്ടർമാർ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേസിൽ ഒരു ഡസനിലധികം വ്യക്തികളെ കക്ഷിചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച്   എസ്‌എഫ്‌ഐ‌ഒയുടെ അന്വേഷണം ഇനി കമ്പനികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടില്ല മറിച്ച് മൂന്ന് മുൻ ഐ‌എഫ്‌സി‌ഐ ചെയർമാൻ-കം-മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരെയും (CMD) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ മൊത്തം തൊണ്ണൂറിലധിക വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎഫ്‌സിഐയുടെ മൂന്ന് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ സന്തോഷ് നായർ (Santhosh Nayar), മലയ് മുഖർജി,അതുൽ കുമാർ റായ് എന്നിവരും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നോ?

വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിലും ധനസഹായം നൽകുന്നതിലും ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെനികളും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ അതോ നിയമങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചതാണോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് രാജ്യത്തെ എൻ‌ബി‌എഫ്‌സി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ പരാജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ വാഴകൾ ഇവർ എങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചുവെന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായാ ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. 

Also Read: IPL പൂരത്തിന് ഇന്ന് തുടക്കം; ആദ്യ അങ്കം ആർസിബിയും ഹൈദരാബാദും തമ്മിൽ

NCLT ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? 

ഈ മഴുവൻ വിഷയത്തിലും എസ്‌എഫ്‌ഐ‌ഒ എൻ‌സി‌എൽ‌ടിയിൽ കമ്പനി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിലെ ആദ്യ വാദം 2026 മാർച്ചിൽ നടന്നു. അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കും. ഈ കേസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട നിയമയുദ്ധമായി മാറിയേക്കാം. കേസ് വെളിച്ചത്തുവന്നതിനുശേഷം ഇത് വെറുമൊരു തട്ടിപ്പ് കേസ് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

