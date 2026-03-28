പുറത്തുവന്നത് 6,855 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി! അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി SFIO

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുന്ന ഒരു കേസ് ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ധനകാര്യ സ്ഥാപനമായ ഐഎഫ്സിഐക്കും അതിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കമ്പനികൾക്കുമെതിരെ 6,855 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് ആരോപിച്ച് എൻസിഎൽടിയിൽ ഒരു ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ കേസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല മറിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖ കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനികളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പേരുകളും ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്.
എസ്എഫ്ഐഒ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് ഐഎഫ്സിഐ അനുവദിച്ച വായ്പകളിൽ കാര്യമായ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. വായ്പ വിതരണ പ്രക്രിയയിലും ശരിയായ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചില്ലെന്നും എസ്എഫ്ഐഒ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടുകളിലും റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിലും ക്രമക്കേടുകളും ആന്തരിക നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലംഘനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ കാരണങ്ങളാൽ നിരവധി കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയ വായ്പകൾ പിന്നീട് തടസ്സപ്പെടുകയും ഗണ്യമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പുറത്തുവന്നത് ഈ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ
കേസിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന കമ്പനികളിൽ രാജ്യത്തെ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലയിലെ നിരവധി പ്രമുഖ കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ബ്ലൂ കോസ്റ്റ് ഹോട്ടൽസ്, ആംടെക് ഓട്ടോ, അലോക് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, ഭൂഷൺ സ്റ്റീൽ, ജയ്പീ ഇൻഫ്രാടെക്, എബിജി ഷിപ്പ്യാർഡ്, പിപാവാവ് ഡിഫൻസ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ കമ്പനികളിൽ പലതും ഇതിനകം പാപ്പരത്ത പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നുപോയവരാണ്.
അന്വേഷണം ഈ വ്യക്തീകൾക്കെതിരെ
ഈ മൊത്തം കേസിൽ പ്രധാന കമ്പനികൾ മാത്രമല്ല ഐഎഫ്സിഐയിലെ മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലവിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവരിൽ CEO, എംഡി, ഡയറക്ടർമാർ മറ്റ് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. കേസിൽ ഒരു ഡസനിലധികം വ്യക്തികളെ കക്ഷിചേർത്തിട്ടുമുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ച് എസ്എഫ്ഐഒയുടെ അന്വേഷണം ഇനി കമ്പനികളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടില്ല മറിച്ച് മൂന്ന് മുൻ ഐഎഫ്സിഐ ചെയർമാൻ-കം-മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർമാരെയും (CMD) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ മൊത്തം തൊണ്ണൂറിലധിക വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഐഐഎഫ്സിഐയുടെ മൂന്ന് മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ സന്തോഷ് നായർ (Santhosh Nayar), മലയ് മുഖർജി,അതുൽ കുമാർ റായ് എന്നിവരും കത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഇതിൽ പങ്കാളികളായിരുന്നോ?
വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിലും ധനസഹായം നൽകുന്നതിലും ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എന്ന് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ എന്തെനികളും ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോ അതോ നിയമങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം അവഗണിച്ചതാണോ എന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ ഈ കേസ് രാജ്യത്തെ എൻബിഎഫ്സി മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഭരണ പരാജയങ്ങളിലൊന്നായി മാറിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയ വാഴകൾ ഇവർ എങ്ങനെ അംഗീകരിച്ചുവെന്നും കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നുമുള്ള കാര്യത്തിൽ ഗുരുതരമായാ ആശങ്കകളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
NCLT ൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?
ഈ മഴുവൻ വിഷയത്തിലും എസ്എഫ്ഐഒ എൻസിഎൽടിയിൽ കമ്പനി നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഹർജി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കേസിലെ ആദ്യ വാദം 2026 മാർച്ചിൽ നടന്നു. അടുത്ത വാദം കേൾക്കൽ 2026 മെയ് മാസത്തിൽ നടക്കും. ഈ കേസ് ചിലപ്പോൾ ഒരു നീണ്ട നിയമയുദ്ധമായി മാറിയേക്കാം. കേസ് വെളിച്ചത്തുവന്നതിനുശേഷം ഇത് വെറുമൊരു തട്ടിപ്പ് കേസ് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലും, സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ഒന്നാകും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
