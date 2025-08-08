English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Salary Hike: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജാക്ക്പോട്ട് ലോട്ടറി; ശമ്പളത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്!

Salary Hike BIG Updates: നിങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ  ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു വൻ അപ്‌ഡേറ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ പ്രതിമാസം 33000 ൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 8, 2025, 01:52 PM IST
  • കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജാക്ക്പോട്ട് ലോട്ടറി
  • കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ പ്രതിമാസം 33000 ൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കും
  • എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കും കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനം ലഭിക്കുക

  1. 8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഗുഡ്ന്യൂസ് ലഭിക്കുമോ? ലോക്‌സഭയിൽ എംപിമാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എന്താകും മറുപടി?

Salary Hike: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജാക്ക്പോട്ട് ലോട്ടറി; ശമ്പളത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ്!

Good News For Central Employees: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് വളരെ വലിയൊരു സന്തോഷവാർത്തയാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.. അത് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ 33000 ൽ കൂടുതൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും എന്നതാണ്. ഇതിലൂടെ വിലക്കയറ്റത്തിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് കഴിയും.  അടുത്തിടെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 2.86 പ്രതീക്ഷിക്കണ്ട! അറിയാം...

രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ വളരെക്കാലമായി ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ പ്രതീക്ഷയിലാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഇത് സംബന്ധിച്ച ചിത്രം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. 

ശമ്പള വർദ്ധനവ്: ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കും 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കീഴിലായിരിക്കും കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ ബമ്പർ സമ്മാനം ലഭിക്കുക. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കീഴിൽ ഉയർന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ 2.86 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കുമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മടങ്ങളോളം വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാക്കും. 

Salary Hike: ശമ്പളത്തിൽ വൻ വർദ്ധനവ് 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.86 ആയി തീരുമാനിക്കുകയും അത് സർക്കാർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ജീവനക്കാരുടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്രതിമാസം 18000 രൂപയിൽ നിന്ന് 51480 രൂപയായി വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതനുസരിച്ച് ജീവനക്കാർക്ക് എല്ലാ മാസത്തിലും ഏകദേശം 33480 രൂപ കൂടുതൽ ലഭിക്കും. ഈ രീതിയിൽ റോറോ ജീവനകകരുടെയുംശമ്പളം അവരവരുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കും. 

ബിഗ് ബോസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം രേണു സുധിക്കോ? അറിയാം

പെൻഷൻകാർക്കും ആനുകൂല്യം

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് പെൻഷൻകാരുടെ പെൻഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ അവർക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. പെൻഷൻകാർക്ക് പ്രതിമാസം 9000 ആണ് മിനിമം പെൻഷൻ. 
അതിനി 2.86 ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ  25000 രൂപവരെയാകാം. 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഈ ദിവസം നടപ്പിലാക്കും 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സർക്കാർ ഓരോ 10 വർഷത്തിലും പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാലാണ് ഈ സാധ്യത സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2016 ജനുവരി 1 ന് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ 2025 ഡിസംബർ 31 ന് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ 10 വർഷം പൂർത്തിയാകും. 

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ മികച്ച ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ക്ഷാമബത്തയും വർധിച്ചു

ജൂലൈ മുതൽ ഡിസംബർ വരെയുള്ള ക്ഷാമബത്ത വർദ്ധനവ് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ ആയേക്കുമെന്നും ചില മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. AICPI യുടെ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് പറയുന്നത്. 2025 മെയ് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഈ കണക്കുകൾ 144.0 ആണ്. ജൂണിലും ഈ പോയിന്റിൽ കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ വർദ്ധിച്ചാൽ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കും.

