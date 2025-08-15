English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Aug 15, 2025, 04:15 PM IST
  • ഓൺലൈൻ ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾക്ക് 25,000 രൂപ വരെയുള്ളതിന് ചാർജുകൾ ഈടാക്കില്ല
  • എന്നാൽ, 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കും

SBI IMPS charges: ഐഎംപിഎസിന് ഇനി ചാർജ് ഈടാക്കും; 25,000 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് എസ്ബിഐ ചാർജ് ഈടാക്കും

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ് (ഐഎംപിഎസ്) ഇടപാടുകളുടെ ചാർജുകൾ പരിഷ്കരിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകൾ 2025 ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഓൺലൈൻ, ബ്രാഞ്ച് ഇടപാടുകൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകൾ ആയിരിക്കും ബാധകമാകുക.

ഓൺലൈൻ ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾക്ക് 25,000 രൂപ വരെയുള്ളതിന് ചാർജുകൾ ഈടാക്കില്ല. എന്നാൽ, 25,000 രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഓഗസ്റ്റ് 15 മുതൽ സർവീസ് ചാർജ് ഈടാക്കും. അതേസമയം, ഓൺലൈൻ ഐഎംപിഎസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾക്ക് സാലറി പാക്കേജ് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ഇളവുണ്ടാകും.

ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ഈടാക്കുന്ന പുതിയ നിരക്കുകൾ

25,000- 1,00,000: 2 രൂപ + ജിഎസ്ടി
1,00,000-2,00,000: 6 രൂപ + ജിഎസ്ടി
2,00,000-5,00,000: 10 രൂപ + ജിഎസ്ടി

ബാങ്ക് ശാഖകൾ വഴിയുള്ള ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുകൾക്ക് നിലവിലെ ചാർജുകൾ തന്നെയാകും ഈടാക്കുക. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചാർജ് 2 രൂപ + ജിഎസ്ടിയും ഏറ്റവും കൂടിയ ചാർജ് 20 രൂപ + ജിഎസ്ടിയും ആയിരിക്കും. എല്ലാത്തരം സാലറി പാക്കേജ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും (ഡിഫൻസ് സാലറി പാക്കേജ്, പാരാ മിലിട്ടറി സാലറി പാക്കേജ്, ഇന്ത്യൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സാലറി പാക്കേജ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സാലറി പാക്കേജ്, പോലീസ് സാലറി പാക്കേജ്, റെയിൽവേ സാലറി പാക്കേജ്, ശൗര്യ ഫാമിലി പെൻഷൻ അക്കൗണ്ടുകൾ) എന്നീ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഓൺലൈൻ ഇടപാടുകൾക്ക് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇതുകൂടാതെ, കോർപ്പറേറ്റ് സാലറി പാക്കേജ് (സിഎസ്പി), സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് സാലറി പാക്കേജ് (എസ്ജിഎസ്പി), സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സാലറി പാക്കേജ് (എസ് യു എസ് പി), ഫാമിലി സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടായ എസ്ബിഐ റിഷ്ടേ എന്നിവയ്ക്കും ഓൺലൈൻ ഐഎംപിഎസ് ചാർജുകൾ ബാധകമായിരിക്കില്ല. ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെന്റ് സർവീസ് (ഐഎംപിഎസ്) 24 മണിക്കൂറും ലഭ്യമായ ഒരു തത്സമയ പേയ്മെന്റ് സേവനമാണ്. നാഷണൽ പേയ്മെന്റ്സ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ഐഎംപിഎസ് സേവനം നൽകുന്നത്. ഐഎംപിഎസ് വഴി ഓരോ ഇടപാടിനും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനാകുക.

