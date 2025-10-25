English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Seafood Fest: വൈവിധ്യമാർന്ന കടൽവിഭവങ്ങളുമായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സീഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്

Seafood Fest: ഒക്ടോബർ 31 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുക  

Last Updated : Oct 25, 2025, 09:20 PM IST
  കേരളത്തിലെ സമ്പന്നമായ കടൽ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരമ്പരാഗത കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ രുചി പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് സീഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്

തിരുവനന്തപുരം: വൈവിധ്യമാർന്ന കടൽവിഭവങ്ങളുമായി ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ സീഫുഡ് ഫെസ്റ്റ്. ഒക്ടോബർ 31 വരെയാണ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കുക. കേരളത്തിലെ സമ്പന്നമായ കടൽ ഭക്ഷണ സംസ്കാരത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പരമ്പരാഗത കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ രുചി പരിചയപ്പെടുത്താനുമാണ് സീഫുഡ് ഫെസ്റ്റ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. വിവിധയിനം മീനുകളും പരമ്പരാഗതവും ആധുനികവുമായ മീൻ വിഭവങ്ങളും ഫെസ്റ്റിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. 

കേരളീയ പാചകരീതിയിലുള്ള തനത് മീൻ വിഭവങ്ങൾക്ക് പുറമേ കോണ്ടിനെന്റൽ, ചൈനീസ് ശൈലിയിലുള്ള രുചികരമായ സീഫുഡ് വിഭവങ്ങളും മേളയിൽ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലുലു ഹൈപ്പർമാർക്കറ്റിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ച കൗണ്ടറുകളിലാണ് ഈ മീൻ വിഭവങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്ത ഇനങ്ങളിലുളള അറുപതിലേറെ ഫ്രഷ് ഫിഷ്, മുപ്പതിലധികം ഉണക്ക മീനുകൾ, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മാരിനേറ്റഡ് ഫിഷുകൾ തുടങ്ങിയവയും മേളയിൽ ലഭ്യമാണ്.

seafood festLulu Hyper MarketThiruvananthapuram

