മുംബൈ: കേന്ദ്രധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒൻപതാമത് ബജറ്റിൽ വിപണിയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകാത്തതിനെത്തുടർന്ന് ഓഹരി വിപണിയിൽ വലിയ തകർച്ച. പൊതുവേ വിപണിക്ക് അവധിയായ ഞായറാഴ്ചയായിട്ടും ബജറ്റ് പ്രമാണിച്ച് വ്യാപാരം നടന്നെങ്കിലും നിക്ഷേപകരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മങ്ങിയതോടെ സെൻസെക്സും നിഫ്റ്റിയും കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു.
സെൻസെക്സ് ഏകദേശം 1000 പോയിന്റും നിഫ്റ്റി 300 പോയിന്റും ഇടിഞ്ഞു. റീട്ടെയ്ൽ നിക്ഷേപകർ കാത്തിരുന്ന ആദായനികുതി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതും, സെക്യൂരിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻ ടാക്സ് (STT) വർധിപ്പിച്ചതുമാണ് വിപണിയിലെ തരിച്ചടിക്ക് പ്രധാന കാരണമായത്.
പുതിയ ആദായനികുതി വ്യവസ്ഥ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വരുമെന്ന പ്രഖ്യാപനവും വിപണിയിലെ ചലനങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ചു. വിപണി ആകെ തളർച്ചയിലായിരുന്നപ്പോഴും സൺ ഫാർമ, ടിസിഎസ്, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ ഐടി, ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഓഹരികൾ നേട്ടമുണ്ടാക്കി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
