Stock Market Live Updates: വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സെൻസെക്‌സിൽ 2,500 പോയിന്റ് കുതിപ്പ്; ക്രൂഡ് വിലയിൽ 15 ശതമാനം ഇടിവ്, സ്വർണം മുന്നോട്ട്

Sensex Nifty News: യുദ്ധഭീതി ഒഴിഞ്ഞതും ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞതും വിപണിയിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ പകർന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 8, 2026, 12:04 PM IST
  • അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവിലയിൽ 15 ശതമാനത്തോളം വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി
  • എണ്ണവില 100 ഡോളറിന് താഴേക്ക് പോയത് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി

അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ രണ്ടാഴ്ചത്തെ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണിയിൽ വലിയ ചലനങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധഭീതി ഒഴിഞ്ഞതും തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗത സാധ്യതകൾ തെളിഞ്ഞതും വിപണിയിൽ ശുഭപ്രതീക്ഷ പകർന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ അസംസ്‌കൃത എണ്ണവിലയിൽ 15 ശതമാനത്തോളം വൻ ഇടിവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില 13.6 ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ബാരലിന് 94.43 ഡോളറിലും, ഡബ്ല്യു.ടി.ഐ വില 14.3 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 96.82 ഡോളറിലുമെത്തി. ഇതോടെ എണ്ണവില 100 ഡോളറിന് താഴേക്ക് പോയത് ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായി.

എണ്ണവില കുറഞ്ഞെങ്കിലും സുരക്ഷിത നിക്ഷേപം എന്ന നിലയിൽ സ്വർണത്തിനുള്ള പ്രിയം വർധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ സ്വർണവില മൂന്നാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ ഔൺസിന് 4,812.49 ഡോളറിലെത്തി. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിലെ വിപണിയിലുമുണ്ടായി; പവന് 2,920 രൂപ വർധിച്ച് 1,12,800 രൂപ എന്ന റെക്കോർഡ് നിരക്കിലെത്തി. സ്വർണത്തോടൊപ്പം വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം, പലാഡിയം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങളുടെ വിലയിലും വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണവില 5,000 ഡോളർ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

ഓഹരി വിപണിയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമാണ് ദൃശ്യമായത്. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സെൻസെക്‌സ് 2,500 പോയിന്റിലധികം കുതിച്ചുയർന്നപ്പോൾ നിഫ്റ്റി 23,900 എന്ന നിലവാരം മറികടന്നു. ഇൻഡിഗോ, അദാനി എന്റർപ്രൈസസ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഓഹരികൾ 9 ശതമാനത്തോളം ലാഭമുണ്ടാക്കി. ജപ്പാനിലെ നിക്കി, ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഹാങ് സെങ് തുടങ്ങിയ ഏഷ്യൻ വിപണികളും വലിയ നേട്ടത്തിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വിപണിയിലെ അസ്ഥിരത സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഇന്ത്യ വിഐഎക്സ് 18 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞത് നിക്ഷേപകർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. കൂടാതെ, യുഎസ് ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം 92.58 എന്ന നിലയിലേക്ക് മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വിപണിയിലെ ഈ മാറ്റങ്ങൾക്കിടയിലും നിക്ഷേപകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച പുറത്തുവരാനിരിക്കുന്ന യുഎസ് ഫെഡറൽ റിസർവ് യോഗത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾക്കാണ്. പലിശ നിരക്കുകളിൽ വരുത്തിയേക്കാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വിപണിയുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകും. വിപണിയിലെ ചാഞ്ചാട്ടം പരിഗണിച്ച് പുതിയ പബ്ലിക് ഇഷ്യുകൾക്ക് സെബി ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതേസമയം, വിദേശ നിക്ഷേപകർ വലിയ തോതിൽ ബോണ്ടുകൾ വിറ്റഴിച്ചത് ബോണ്ട് യീൽഡ് വർധിക്കുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ വെടിനിർത്തൽ താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറാൻ കരാർ എത്രത്തോളം പാലിക്കുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിപണിയുടെ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പ്രകടനം.

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

