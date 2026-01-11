English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Post Office Scheme: പ്രതിദിനം 400 രൂപ മാറ്റിവെക്കാം, സമ്പാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ; പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ഈ സൂപ്പർഹിറ്റ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

പ്രതിദിനം 400 രൂപ സേവ് ചെയ്താൽ ലക്ഷങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വരും.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:42 PM IST
  • അഞ്ച് വർഷമാണ് ആർ.ഡി പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി.
  • അതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി കാലാവധി നീട്ടാൻ സാധിക്കും

നിക്ഷേപം തുടങ്ങാൻ ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? നിങ്ങളുടെ പണം സുരക്ഷിതമായിരിക്കണമെന്നും കൂടുതൽ ലാഭം ലഭിക്കണമെന്നും ആ​ഗ്രഹമുണ്ടോ? എങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ ആർഡി അല്ലെങ്കിൽ റെക്കറിം​ഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് പദ്ധതി മികച്ച ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. പ്രതിവർഷം 6.7 ശതമാനം പലിശ നിരക്കാണ് ഈ പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്.

വെറും 100 രൂപ പ്രതിമാസം നിക്ഷേപിച്ച് ഈ പദ്ധതി തുടങ്ങാവുന്നതാണ്. പരമാവധി നിക്ഷേപ തുകയ്ക്ക് പരിധിയില്ല. ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനും സിം​ഗിൾ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സംയുക്ത അക്കൗണ്ടായോ ഇത് തുടങ്ങാനാകും. പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും പദ്ധതി സഹായകമാണ്. പലപ്പോഴും ബാങ്ക് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച വരുമാനം നൽകുന്നതാണ് ആർഡി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ പിന്തുണയുള്ള പദ്ധതി ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പണം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല. നിങ്ങളുടെ പണം ഇവിടെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും. 

Also Read: 8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും DA-DR ൽ വമ്പൻ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമോ? അറിയാം...

അഞ്ച് വർഷമാണ് ആർ.ഡി പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി. അതിന് ശേഷം ആവശ്യമെങ്കിൽ വീണ്ടും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് കൂടി കാലാവധി നീട്ടാൻ സാധിക്കും. അതായത് ആകെ 10 വർഷം വരെ ഇതിൽ നിക്ഷേപം തുടരാനാകും. വായ്പാ സൗകര്യമാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയായാലോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗഡുക്കൾ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഇതിലൂടെ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനാകും. അപ്രതീക്ഷിതമായ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിക്ഷേപം മുടങ്ങാതെ തന്നെ പണം കണ്ടെത്താൻ ഇതിലൂടെ സാഘിക്കും. 

ദിവസവും 400 രൂപ വീതം മാറ്റിവെച്ചാൽ 20 ലക്ഷം രൂപയോളം നേടാൻ ഈ സ്കീം സഹായിക്കുന്നു. എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം....

400 രൂപ ദിവസവും നിങ്ങൾ മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രതിമാസം ഏകദേശം 12,000 രൂപയുടെ നിക്ഷേപമായി അത് മാറും. നിക്ഷേപ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും അതായത് 10 വർഷം നിങ്ങൾ നിക്ഷേപം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 20 ലക്ഷം രൂപയാണ് കയ്യിലെത്തുക. ഏകദേശം 20,50,248 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രം നിക്ഷേപം എന്ന് പറയുന്നത് 14,40,000 രൂപയായിരിക്കും. കദേശം 6,10,248 രൂപ പലിശയും ലഭിക്കും.

