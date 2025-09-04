English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Rate Cut: ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മുതൽ ടിവി വരെ; ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ മാറ്റത്തിൽ വില കുറയുക ഈ സാധനങ്ങൾക്ക്

ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ പുതിയ മാറ്റത്തോടെ നിരവധി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 4, 2025, 08:07 AM IST
  • ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ഹെയർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഇനി 5% ജിഎസ്ടി സ്ലാബിലാണ് ഉൾപ്പെടുക.
  • 2500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കും നികുതി 5 ശതമാനമായി കുറയും.

Read Also

  1. Human Rights Commission: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

Trending Photos

Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mahayuti
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
6
Astrology
Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Dhanalekshmi DL- 16 Lottery Result: ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലിയാര്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
GST Rate Cut: ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മുതൽ ടിവി വരെ; ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ മാറ്റത്തിൽ വില കുറയുക ഈ സാധനങ്ങൾക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ രണ്ട് സ്ലാബുകളായി ചുരുക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ഇനിമുതൽ 5%, 18% എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നികുതി നിരക്കുകളായിരിക്കും നിലവിലുണ്ടാകുക. പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഇനി നിരവധി നിത്യോപയോ​ഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയും. ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ഹെയർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഇനി 5% ജിഎസ്ടി സ്ലാബിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. 2500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കും നികുതി 5 ശതമാനമായി കുറയും. 

Also Read: Kashmir On High Alert: ഝലം നദിയിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു; പ്രളയ സാധ്യത, കശ്മീരിൽ അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

5 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബിൽ വരുന്ന ഇനങ്ങൾ: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ (ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ഹെയർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ), 2500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗ്ലൂക്കോ മീറ്റർ, കണ്ണാടി, സോളാർ പാനലുകൾ.

18 ശതമാനം നികുതി: ടി.വി., സിമന്റ്, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ്, ഓട്ടോ പാർട്സ്, മൂന്ന് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, രാസവളം, കീടനാശിനികൾ 350 സി.സി.യിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ കാറുകൾക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കും നികുതി 18 ശതമാനമായി കുറയും. 350 സി.സി.യിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ കാറുകൾക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കും നേരത്തെ 28 ശതമാനമായിരുന്നു നികുതി.

40 ശതമാനം നികുതി: ആഡംബര കാറുകൾ, സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ, വലിയ കാറുകൾ, ഇടത്തരം കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 40 ശതമാനമായിരിക്കും ജിഎസ്ടി

വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, പനീർ, വെണ്ണ, ചപ്പാത്തി, ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ എന്നിവയെ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ് എന്നിവയുടെ വില വീണ്ടും കൂടും. ഇവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നഷ്ടപരിഹാര സെസ്സ് തത്കാലം തുടരും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

GSTGST rateUnion Minister Nirmala Sitharamanജിഎസ്ടി നിരക്ക്നിർമല സീതാരാമൻ

Trending News