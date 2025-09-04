GST Rate Cut: ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് മുതൽ ടിവി വരെ; ജിഎസ്ടി നിരക്കിലെ മാറ്റത്തിൽ വില കുറയുക ഈ സാധനങ്ങൾക്ക്

ന്യൂഡൽഹി: ജിഎസ്ടി നിരക്കുകൾ രണ്ട് സ്ലാബുകളായി ചുരുക്കുന്നു. ജിഎസ്ടി കൗൺസിലിന്റേതാണ് തീരുമാനം. ഇനിമുതൽ 5%, 18% എന്നീ രണ്ട് പ്രധാന നികുതി നിരക്കുകളായിരിക്കും നിലവിലുണ്ടാകുക. പുതിയ നിരക്കുകൾ സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
ഇനി നിരവധി നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്ക് വില കുറയും. ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ഹെയർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളെല്ലാം ഇനി 5% ജിഎസ്ടി സ്ലാബിലാണ് ഉൾപ്പെടുക. 2500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ചെരുപ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കും നികുതി 5 ശതമാനമായി കുറയും.
5 ശതമാനം നികുതി സ്ലാബിൽ വരുന്ന ഇനങ്ങൾ: നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ (ടൂത്ത്പേസ്റ്റ്, സോപ്പ്, ടൂത്ത് ബ്രഷ്, ഹെയർ ഓയിൽ തുടങ്ങിയവ), 2500 രൂപ വരെ വിലയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ഗ്ലൂക്കോ മീറ്റർ, കണ്ണാടി, സോളാർ പാനലുകൾ.
18 ശതമാനം നികുതി: ടി.വി., സിമന്റ്, മാർബിൾ, ഗ്രാനൈറ്റ്, ഓട്ടോ പാർട്സ്, മൂന്ന് ചക്ര വാഹനങ്ങൾ, രാസവളം, കീടനാശിനികൾ 350 സി.സി.യിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ കാറുകൾക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കും നികുതി 18 ശതമാനമായി കുറയും. 350 സി.സി.യിൽ താഴെയുള്ള ചെറിയ കാറുകൾക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്കും നേരത്തെ 28 ശതമാനമായിരുന്നു നികുതി.
40 ശതമാനം നികുതി: ആഡംബര കാറുകൾ, സ്വകാര്യ വിമാനങ്ങൾ, വലിയ കാറുകൾ, ഇടത്തരം കാറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് 40 ശതമാനമായിരിക്കും ജിഎസ്ടി
വ്യക്തിഗത ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, പനീർ, വെണ്ണ, ചപ്പാത്തി, ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകൾ എന്നിവയെ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പാൻ മസാല, സിഗരറ്റ് എന്നിവയുടെ വില വീണ്ടും കൂടും. ഇവയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന നഷ്ടപരിഹാര സെസ്സ് തത്കാലം തുടരും.
