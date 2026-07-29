/ITR Filing: ഐടിആർ ഫയലിംഗ് അവസാന തീയതി നീട്ടി; ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം?

ഇതുവരെ ആദായനികുതി റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആശ്വാസം. ഐടിആർ ഫയലിംഗ് സമയപരിധി ജൂലൈ 31ൽ നിന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31 വരെ സർക്കാർ നീട്ടി നൽകി. പക്ഷെ ഈ ഇളവ് എല്ലാ നികുതിദായകർക്കും ബാധകമല്ല, ചില പ്രത്യേക വിഭാഗക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു മാസത്തെ അധിക സമയം ലഭിക്കുന്നത്.
ആർക്കാണ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത്?
2025-2026 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. നികുതി ഓഡിറ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ വരുമാനമുള്ള നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ ഒരു മാസം കൂടി സമയം ലഭിക്കും. നികുതി ഓഡിറ്റിന് വിധേയമല്ലാത്ത ITR-3 അല്ലെങ്കിൽ ITR-4 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന നികുതിദായകർക്ക് അവരുടെ റിട്ടേണുകൾ ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാം. ചില ട്രസ്റ്റുകൾക്കും ഈ നീട്ടിയ സമയപരിധിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
ജൂലൈ 31 അവസാന തീയതിയാകുന്നത് ആർക്കെല്ലാം?
നിങ്ങൾ ITR-1, ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ജൂലൈ 31 വരെ നിങ്ങൾക്ക് റിട്ടേണുകൾ സമർപ്പിക്കാം. അല്ലാത്തപക്ഷം പിഴ നൽകേണ്ടി വരും. കൂടാതെ ബാക്കി നികുതിക്ക് അധിക പലിശ നൽകേണ്ടി വരികയും ചില നികുതിയിളവുകൾ നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും. ITR-1, ITR-2 ഫയൽ ചെയ്യുന്ന സാധാരണയായി ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, പെൻഷൻ കൈപറ്റുന്നവർ തുടങ്ങിയവർക്ക് റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി ജൂലൈ 31 ആണ്. ഇതിൽ സർക്കാർ മാറ്റം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറ്റം?
ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ബിസിനസുകൾക്കും ട്രസ്റ്റുകൾക്കും അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളും ആവശ്യമായ രേഖകളും തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം നൽകുന്നതിനാണ് ഈ മാറ്റം. ഇത് റിട്ടേൺ ഫയലിംഗ് പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുകയും അവസാന നിമിഷത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
നികുതി അടയ്ക്കാൻ വൈകിയാലോ?
നികുതിദായകർക്ക് ആഗസ്റ്റ് 31 വരെ റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും, അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം ഫയൽ ചെയ്താൽ വലിയ ബാധ്യതകളാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. വൈകിയ ഫീസ്, കുടിശ്ശികയിൽ പലിശ, ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ് തുടങ്ങി ചില പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടമാകുകയും ചെയ്യും.
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