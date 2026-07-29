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ITR Filing: ഐടിആർ ഫയലിംഗ് അവസാന തീയതി നീട്ടി; ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം?

ITR Filing 2026 Tax Deadlines: ഐടിആർ ഫയലിംഗ് സമയപരിധി ജൂലൈ 31ൽ നിന്ന് ഒരുമാസം കൂടി നീട്ടി.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 03:22 PM IST
ITR Filing: ഐടിആർ ഫയലിംഗ് അവസാന തീയതി നീട്ടി; ആർക്കൊക്കെ പ്രയോജനം?
Image Credit: AI Image

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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