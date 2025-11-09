8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമോ? കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം

8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർ്കകാർ ജീവനക്കാർ. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരുന്നു. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
എന്നാൽ ഈ ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.
കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്തിടെ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (TOR) സംബന്ധിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (AIDEF) ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഓരോ ദശാബ്ദത്തിലും ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ടിഒആർ നൽകുന്നതെന്ന് എഐഡിഇഎഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് നൽകിയ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ (ടിഒആർ) ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടിഒആറിൽ അത്തരമൊരു പരാമർശമില്ല എന്നായിരുന്നു എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞത്...
ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കൃത്യമായ തീയതിയിൽ തീരുമാനമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് വാർത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് ആരംഭിക്കുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കായി ഓരോ 10 വർഷത്തിലും ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കും. ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
