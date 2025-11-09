English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • 8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമോ? കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം

8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമോ? കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലവിൽ.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:32 PM IST
  • ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്.
  • 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.

Read Also

  1. Post Office Scheme: റിസ്ക്കൊന്നുമില്ല, വലിയ തുകയും ആവശ്യമില്ല! പ്രതിദിനം വെറും 200 രൂപ മതി; ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കാവുന്ന നിക്ഷേപ പദ്ധതി..!!

Trending Photos

Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
8
Mangal Venus Transit
Dwi Dwadash Rajayoga: ശുക്ര-ചൊവ്വ ദ്വി ദ്വാദശ യോഗം; നവംബർ 10 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇന്നും അനക്കമില്ല! മാറ്റമില്ലാതെ സ്വർണവില; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Todays Horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
13
Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുനം രാശിക്ക് സാമ്പത്തികം അനുകൂലം, മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ ഉടൻ നടപ്പിലാക്കുമോ? കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം

8th Pay Commission Update: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർ്കകാർ ജീവനക്കാർ.  എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരത്തെ പച്ചക്കൊടി കാണിച്ചിരുന്നു. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ ശുപാർശകൾ സർക്കാരിന് സമർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

എന്നാൽ ഈ ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുകയാണ്. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള സാധ്യതയെ കുറിച്ചും അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്.  

കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന കാര്യം സർക്കാർ ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അടുത്തിടെ സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (TOR) സംബന്ധിച്ച് ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (AIDEF) ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഇവർ ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന് കത്തയയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 

Also Read: Retirement Plans NPS vs APY: കുറഞ്ഞ നിക്ഷേപം, ഭാവി സുരക്ഷിതം; വിരമിക്കലിന് ശേഷവും ജീവിതം സുരക്ഷിതമാക്കണോ? ഈ സർക്കാർ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കൂ..!!

ഓരോ ദശാബ്ദത്തിലും ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ കേന്ദ്രം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് ടിഒആർ നൽകുന്നതെന്ന് എഐഡിഇഎഫ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന് നൽകിയ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ (ടിഒആർ) ശുപാർശകൾ എപ്പോൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടിഒആറിൽ അത്തരമൊരു പരാമർശമില്ല എന്നായിരുന്നു എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. 

കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് പറഞ്ഞത്...

ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് വന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കൃത്യമായ തീയതിയിൽ തീരുമാനമാകുകയുള്ളൂവെന്ന് വാർത്താവിനിമയ പ്രക്ഷേപണ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് ആരംഭിക്കുമെന്നും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സാധാരണ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കായി ഓരോ 10 വർഷത്തിലും ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കും. ഈ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

8th Pay Commission8th Pay Commission updateCentral Employeesഎട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻകേന്ദ്ര ജീവനക്കാർ

Trending News