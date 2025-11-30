NPS Account: എൻപിഎസിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? തുടക്കക്കാർ അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയാണ് ദേശീയ പെൻഷൻ പദ്ധതി അഥവാ എൻപിഎസ്. ഇക്കാലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കും നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്കും റിട്ടയർമെന്റ് പ്ലാനിംഗ് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിലൊരു പ്ലാനിംഗ് നടത്തുന്നവർക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് എൻപിഎസ്.
സർക്കാർ അവതരിപ്പിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പദ്ധതി വളരെ സുരക്ഷിതമാണ്. ഒപ്പം ഇത് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നു. പദ്ധതിയിൽ ആദ്യമായി നിക്ഷേപിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്നവർക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉടലെടുക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങളുണ്ടാകും. അതായത് ടയർ-1 അക്കൗണ്ടാണോ ടയർ-2 അക്കൗണ്ടാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന ആശയക്കുഴപ്പം എപ്പോഴും പുതിയ നിക്ഷേപകർക്ക് ഉണ്ടാകും.
ALso Read: SIR: തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണം; സമയപരിധി നീട്ടി; കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 16 ന്
പുതിയ നിക്ഷേപകരുടെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ അകറ്റാൻ ടയർ-1 അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും ടയർ-2 അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കാം...
ടയർ 1 അക്കൗണ്ട്
എൻപിഎസിന്റെ പ്രാഥമിക അക്കൗണ്ടാണിത്. റിട്ടയർമെന്റ് ഫണ്ട് കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനായി നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് ഈ അക്കൗണ്ടിലാണ്. ഈ പദ്ധതിയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് സെക്ഷൻ 80C, 80CCD(1B) എന്നിവ പ്രകാരം നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും.
അതേസമയം ഇതിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. കാലാവധി പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു ആന്വിറ്റിയാക്കി (annuity) മാറ്റണം. അത് പ്രതിമാസ പെൻഷൻ നൽകും. ദീർഘകാലയളവിൽ സുസ്ഥിരവും സുരക്ഷിതവുമായ ഫണ്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ അക്കൗണ്ടാണിത്.
ടയർ 2
ടയർ 2 ഒരു ഓപ്ഷണൽ അക്കൗണ്ടാണ്. ടയർ-1 അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് തുറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും നിക്ഷേപകന് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പണം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇതിന് നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കില്ല.
ഹ്രസ്വകാല സമ്പാദ്യങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ നിക്ഷേപം എന്ന നിലയ്ക്കോ ഇത് ഉചിതമായിരിക്കും. പണം എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാനും ഏത് സമയത്തും പിൻവലിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് ടയർ 2 അക്കൗണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാനും നികുതി ലാഭം നേടാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ടയർ-1 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കാവുന്നതാണ്. എക്സ്ട്രാ സേവിംഗ്സ് ഉണ്ടാക്കാനും ഫണ്ടുകൾ വേഗത്തിൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാവുന്നവർക്കുമാണ് ടയർ-2 അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപകാരപ്പെടുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.