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Ujjwala Yojana Rule Change: ഉജ്ജ്വല യോജനയിൽ വൻ മാറ്റം; സബ്‌സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചു!

LPG Ujjwala Yojana Rule Change: പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്ജ്വല യോജനയിൽ സർക്കാർ ഒരു വൻ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമായ സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടികുറച്ചു.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 09, 2026, 09:56 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:56 AM IST
Ujjwala Yojana Rule Change: ഉജ്ജ്വല യോജനയിൽ വൻ മാറ്റം; സബ്‌സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറച്ചു!
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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