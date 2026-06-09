LPG Ujjwala Yojana: കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാജ്യത്തെ എണ്ണ വിതരണ കമ്പനികൾ ഗാർഹിക എൽപിജി സിലിണ്ടറുകളുടെ വില 29 രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 14.2 കിലോഗ്രാം എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ 14.2 കിലോഗ്രാം എൽപിജി സിലിണ്ടറിന്റെ വിലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വർധനവാണിത്.
സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധനയെത്തുടർന്ന് ഉജ്ജ്വല യോജനയുടെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വൻ തിരിച്ചടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം ലഭ്യമായ സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടികുറച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വർഷം 9 സിലിണ്ടർ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 4 ആക്കി കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. PMUY ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് 14.2 കിലോ സിലിണ്ടറിന് 300 രൂപയുടെ സബ്സിഡിയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. ഇനി മുതൽ അത് പ്രതിവർഷം ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ നാലു റീഫില്ലുകൾക്ക് മാത്രമേ കിട്ടു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു PMUY ഗുണഭോക്താവിന് വർഷത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന സബ്സിഡി സഹായം 1200 രൂപയാകും. നേരത്തെ 9 സിലിണ്ടറുകൾക്കും 300 രൂപ സബ്സിഡി ലഭിച്ചിരുന്നു.
പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളും ആഗോള വിപണിയിലെ ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് രംഗത്തെ കുത്തനെയുള്ള വില വര്ധനവുമാണ് സബ്സിഡി സിലിണ്ടറുകളുടെ എണ്ണം കുറച്ച നടപടിക്ക് കാരണമായതെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്ക്കാര് പറയുന്നത്.
പുതുക്കിയ നിയമപ്രകാരം PMUY ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ആദ്യ നാലു സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 642 രൂപയായിരിക്കുമെന്ന് പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്താലയത്തിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല പൊതുമേഖലാ എണ്ണക്കമ്പനികള് ഗ്യാസിന് 700 രൂപയും പെട്രോളിന് ആറ് രൂപയും ഡീസലിന് 30 രൂപയും നഷ്ടത്തിലാണെന്നും പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയം അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി പ്രവീണ് എം ഖനൂജ പറഞ്ഞു. മാര്ക്കറ്റ് വിലയെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഒരു സിലിണ്ടറിന് 700 രൂപ നിരക്കില് ലഭിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.