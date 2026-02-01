English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Business
  • Union Budget 2026: ശമ്പളക്കാർക്ക് ആശ്വാസമില്ല, സ്ലാബുകൾ അതേപടി തുടരും; ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

Union Budget 2026: ശമ്പളക്കാർക്ക് ആശ്വാസമില്ല, സ്ലാബുകൾ അതേപടി തുടരും; ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

Union Budget Tax Slab: പഴയ അതേ നികുതി സ്ലാബുകൾ ഈ വർഷവും തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:15 PM IST
  • ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇത്തവണ മാറ്റമില്ല.
  • പഴയ ടാക്സ് റെജീമിലും പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിലും നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Read Also

  1. Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: രാജ്യത്തിന് 7 അതിവേഗ റെയിൽപ്പാതകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് ധനമന്ത്രി; ഇത്തവണയും കേരളത്തിന് അവഗണന

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-740 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാന്‍ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും
6
Surya Gochar
Surya Gochar: സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം ഫെബ്രുവരി 13 മുതൽ മിന്നിത്തിളങ്ങും
Today&#039;s Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
13
Horoscope Today
Today's Horoscope: ഭാ​ഗ്യം‌ തുണയ്ക്കുമോ? 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Union Budget 2026: ശമ്പളക്കാർക്ക് ആശ്വാസമില്ല, സ്ലാബുകൾ അതേപടി തുടരും; ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ നടത്തിയത്. ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇത്തവണ മാറ്റമില്ല. പഴയ ടാക്സ് റെജീമിലും പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിലും നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ഇളവുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാൽ നികുതിദായകർക്ക് മുൻ വർഷത്തെ നികുതി ഘടന തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷവും തുടരും. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി  നിയമം നിലവിൽ വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികുതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ധനകമ്മി ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്. 

Also Read: Union Budget 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ആയുർവേദ മേഖലയിലും അനിമേഷൻ, വിഷ്വൽ എഫക്ട്സ്, ​ഗെയിമിങ് മേഖലയിലും കിടിലം പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ

അതേസമയം വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാര തുകക്ക് നികുതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് നിർമലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. വിദേശയാത്ര, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടിസിഎസ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. പ്രവാസികളുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും നികുതി കുറയും. ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾക്ക് 2047 വരെ ടാക്സ് ഹോളിഡേ. 17 അർബുദ രോഗ മരുന്നുകളുടെ നികുതിയും കുറയ്ക്കും. 

ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ മാർച്ച് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടാകും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Union Budget 2026income tax slabകേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026ആദായനികുതി സ്ലാബുകൾ

Trending News