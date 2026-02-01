Union Budget 2026: ശമ്പളക്കാർക്ക് ആശ്വാസമില്ല, സ്ലാബുകൾ അതേപടി തുടരും; ഏപ്രിൽ മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം

ന്യൂഡൽഹി: രാജ്യം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ നികുതി ഇനത്തിൽ ഒട്ടേറെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ നടത്തിയത്. ആദായ നികുതി സ്ലാബുകളിൽ ഇത്തവണ മാറ്റമില്ല. പഴയ ടാക്സ് റെജീമിലും പുതിയ ടാക്സ് റെജീമിലും നിലവിലുള്ള നികുതി നിരക്കുകൾ തന്നെ തുടരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ ഇളവുകളൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാത്തതിനാൽ നികുതിദായകർക്ക് മുൻ വർഷത്തെ നികുതി ഘടന തന്നെ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷവും തുടരും.
ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ആദായ നികുതി നിയമം നിലവിൽ വരുമെന്ന് ധനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. നികുതി നിയമങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം ധനകമ്മി ജിഡിപിയുടെ 4.5 ശതമാനമായി കുറയ്ക്കുമെന്നും ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ട്.
അതേസമയം വാഹനാപകട നഷ്ടപരിഹാര തുകക്ക് നികുതിയുണ്ടാകില്ലെന്ന് നിർമലാ സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു. വിദേശയാത്ര, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ടിസിഎസ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. പ്രവാസികളുടെ സ്ഥാവര വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റത്തിനും നികുതി കുറയും. ക്ലൗഡ് സർവീസുകൾക്ക് 2047 വരെ ടാക്സ് ഹോളിഡേ. 17 അർബുദ രോഗ മരുന്നുകളുടെ നികുതിയും കുറയ്ക്കും.
ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ മാർച്ച് 31 വരെ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടെന്ന് ധനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയുണ്ടാകും.
