Vodafone Idea: വോഡഫോൺ ഐഡിയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു; അതിജീവനത്തിന് 50,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം അനിവാര്യം

കേന്ദ്രസർക്കാർ വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ (Vi) അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഗ്രോസ് റവന്യൂ (AGR) കുടിശ്ശികയിൽ ഏകദേശം 23,649 കോടി രൂപയുടെ ഇളവ് ഈ ആഴ്ച അനുവദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും രാജ്യവ്യാപകമായി 5ജി സേവനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 45,000 മുതൽ 50,000 കോടി രൂപ വരെ പുതിയ മൂലധനം ആവശ്യമാണെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
നിലവിൽ കമ്പനിയുടെ ആകെ ബാധ്യത 64,046 കോടി രൂപയായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ചെറിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നല്ലാതെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാകില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സർക്കാരിന്റെ പുതിയ ആശ്വാസ പാക്കേജ് കമ്പനിയുടെ സാമ്പത്തിക നില മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാനും സഹായിച്ചേക്കാം.
എന്നാൽ വോഡഫോൺ ഐഡിയ ഇപ്പോഴും വലിയ കടക്കെണിയിലാണ്. ഏകദേശം 37,000 കോടി രൂപയുടെ സ്പെക്ട്രം കുടിശ്ശിക ഓഹരികളാക്കി മാറ്റിയതോടെ, 2025-ൽ കമ്പനിയുടെ 49 ശതമാനം ഓഹരികളും കൈവശം വച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ഓഹരി പങ്കാളിയായി മാറി. യുകെയിലെ വോഡഫോൺ പിഎൽസിക്കും ആദിത്യ ബിർള ഗ്രൂപ്പിനും കൂടി ഇപ്പോൾ 25.5 ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമാണുള്ളത്. ബാക്കി ഓഹരികൾ പൊതു നിക്ഷേപകരുടെ പക്കലാണ്.
നിക്ഷേപം തേടി വോഡഫോൺ ഐഡിയ
പുതിയ നിക്ഷേപം സമാഹരിക്കാൻ കമ്പനി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓഹരി വിഹിതം വീണ്ടും കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 45,000-50,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. ഈ വലിയ തുക നൽകാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു നിക്ഷേപകനെ കണ്ടെത്താൻ കമ്പനിക്ക് സാധിക്കുമോ എന്നതാണ് ആശങ്കയാകുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ ടെലികോം രംഗത്തെ മത്സരം
നിലവിൽ റിലയൻസ് ജിയോയും ഭാരതി എയർടെലുമാണ് ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിപണി ഭരിക്കുന്നത്. വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ വരിക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും നെറ്റ്വർക്ക് ഗുണനിലവാരത്തിലും ഇടിവുണ്ടായതോടെ വിപണിയിലെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു. വിപണിയിൽ രണ്ട് കമ്പനികൾ മാത്രം ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നത് നിരക്കുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സേവന നിലവാരത്തെ ബാധിക്കാനും ഇടയാക്കും. അതിനാൽ, ശക്തനായ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം വിപണിയിൽ അനിവാര്യമാണ്.
ആര് വരും രക്ഷകനായി?
വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രകാരം ചില പ്രമുഖ വ്യവസായ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പേരുകൾ ചർച്ചകളിൽ ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇവർ നിക്ഷേപം നടത്തുമെന്നാണ് വിപണിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ടെലകോം രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന പ്രധാന ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇവരാണ്.
സജ്ജൻ ജിൻഡാൽ (JSW Group): ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ മേഖലയിൽ കരുത്തരായ ജെഎസ്ഡബ്ല്യു ഗ്രൂപ്പ് ടെലികോം രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഗൗതം അദാനി: ഡാറ്റാ സെന്ററുകളിലും സ്പെക്ട്രം ലേലത്തിലും ഇതിനകം പങ്കെടുത്ത അദാനി ഗ്രൂപ്പ്, തങ്ങളുടെ ടെലികോം സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വേഗത കൂട്ടാൻ വോഡഫോൺ ഐഡിയയെ ഒരു മാർഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം.
കുമാർ മംഗളം ബിർളയുടെ നിലപാട്: പുതിയ നിക്ഷേപം വരുന്നതോടെ നിലവിലെ പ്രൊമോട്ടർമാരുടെ ഓഹരി വിഹിതം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞേക്കാം. എന്നാൽ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായ തീരുമാനങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
വോഡഫോൺ ഐഡിയ നിലനിൽക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിപണിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിൽപ്പിന് വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ അതിജീവനം പ്രധാനമാണ്. വിപണിയിലെ ആരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിനും കുറഞ്ഞ നിരക്കുകൾ നിലനിർത്തുന്നതിനും കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ എങ്കിലും ആവശ്യമാണ്. മത്സരം കുറഞ്ഞാൽ വരിക്കാർ വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരം ചുമക്കേണ്ടി വരും. ബിഎസ്എൻഎൽ (BSNL) ഒരു ബദലായി ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ ശക്തമായ മത്സരം അത്യാവശ്യമാണ്.
സർക്കാർ തിരിച്ചടവ് കാലാവധി 2036-2041 വരെ നീട്ടി നൽകിയത് കമ്പനിക്ക് താൽക്കാലിക ആശ്വാസമാണ്. എന്നാൽ കേവലം നിലനിൽപ്പിനേക്കാൾ ഉപരിയായി, വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വലിയൊരു നിക്ഷേപം ആര് നടത്തും എന്നതിലാണ് വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.