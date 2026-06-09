FIFA World Cup 2026: ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് തടസമില്ലാതെ ലോകകപ്പ് കാണാം; സാങ്കേതിക കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് 'സീ'

ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 മത്സരങ്ങൾ തത്സമയം ആസ്വദിക്കാൻ സാങ്കേതിക കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് സീ എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്റർപ്രൈസസ് ലിമിറ്റഡ് (Zee Entertainment Enterprises Limited). സീ 5ലും (Zee 5), യുണൈറ്റ്8 സ്പോർട്സ് ലും (Unite8 Sports) തടസരഹിതമായ കാഴ്ചാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായാണ് കമ്പനി വിവിധ സാങ്കേതിക നവീകരണങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയത്.
ഒരേസമയം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ കമ്പനിയുടെ ഡിജിറ്റൽ വിനോദ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സീ5 (Zee 5) വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, നിരവധി സംവിധാനങ്ങളും ബാക്ക്അപ്പ് മെക്കാനിസങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഉയർന്ന ട്രാഫിക് സമയങ്ങളിലും തടസമില്ലാത്ത സ്ട്രീമിംഗ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ മാറ്റം സഹായിക്കും.
അതേസമയം, പ്രീമിയം സ്പോർട്സ് കണ്ടന്റിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി കമ്പനി നിർണായക നിയമനടപടിയും സ്വീകരിച്ചു. ഓൺലൈൻ പൈറസിക്കെതിരെ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ഡൈനാമിക് ഇൻജങ്ഷൻ നേടി. ഇതുവഴി അനധികൃത സ്ട്രീമിംഗ് നടത്തുന്ന മിറർ, പ്രോക്സി വെബ്സൈറ്റുകൾക്കെതിരെ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനദാതാക്കളുടെയും (ISP) നിയന്ത്രണ ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടെ അതിവേഗ നടപടി സ്വീകരിക്കാനാകും. ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർ നിയമാനുസൃത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ മാത്രം കാണുന്നത് ഉറപ്പാക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്.
ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകർക്ക് മികച്ച കാഴ്ചാനുഭവം നൽകുന്നതിനായി സ്ഥിരതയ്ക്കും വേഗത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്ന ഭാവിസജ്ജമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് 'സീ’ ഒരുക്കിയതെന്ന് കമ്പനി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് പോലെയുള്ള ആഗോള കായികമേളകൾക്ക് ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗും ശക്തമായ പ്രവർത്തന ശാസ്ത്രീയതയും ആവശ്യമാണെന്നും സാങ്കേതികവിദ്യ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഓപ്പറേഷൻസ് എന്നീ മേഖലകളിൽ നടത്തിയ ഏകോപിതമായ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് പരമാവധി ഉപയോക്തൃ സാന്നിധ്യമുള്ള സമയങ്ങളിലും തടസമില്ലാത്ത സേവനം ഉറപ്പാക്കാന് സഹായിക്കുകയെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ലീനിയർ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെ സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള സമീപനം ലൈവ് സ്പോർട്സ് സ്ട്രീമിംഗിന്റെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഈ സമീപനം സഹായിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ വിലയിരുത്തൽ.
ഫിഫ ലോകകപ്പ് 2026 സംപ്രേഷണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ലൈവ് സ്പോർട്സ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് രംഗത്ത് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. നിയമപരമായ സംരക്ഷണവും ശക്തമായ സാങ്കേതിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് മികവും ഒരുമിപ്പിച്ച്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രീതിയുള്ള കായിക മേളകളിലൊന്നായ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ആരാധകർക്ക് സുരക്ഷിതവും ആകർഷകവുമായ അനുഭവം നൽകാനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയാണ് സീ(ZEE) വീണ്ടും ഉറപ്പാക്കുന്നത്.
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