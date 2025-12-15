English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ENBA 2024: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ വാർത്താ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നെന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സീ മീഡിയ  

Dec 15, 2025, 08:03 PM IST
ENBA 2024: എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്4മീഡിയ ന്യൂസ് ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് അവാർഡ്സ്; 91 അവാർഡുകൾ സീ മീഡിയയ്ക്ക്

എക്‌സ്‌ചേഞ്ച്4മീഡിയ ന്യൂസ് ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റിംഗ് അവാർഡ്സ് (ENBA) 2024ന്റെ 91 അവാർഡുകൾ സീ മീഡിയയ്ക്ക്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ വാർത്താ ശൃംഖലകളിൽ ഒന്നെന്ന സ്ഥാനം വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കുകയാണ് സീ മീഡിയ. സീ മീഡിയയുടെ വിപുലമായ പോർട്ട്‌ഫോളിയോയിൽ, സീ ന്യൂസ്, വിയോൺ, സീ ബിസിനസ്, സീ ഭാരത്, സലാം ടിവി, പ്രാദേശിക, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയ്ക്കാണ് 91 അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചത്. 

ജേണലിസത്തിലെ മികവ്, എഡിറ്റോറിയൽ ഡെപ്ത്, നവീകരണം, കഥപറച്ചിൽ, പ്രേക്ഷക സ്വാധീനം എന്നിവയ്ക്കാണ് 91 അവാർഡുകളും. ഇന്ത്യയിലുടനീളം വിശ്വസനീയമായ റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ലക്ഷ്യബോധമുള്ള പത്രപ്രവർത്തനം എന്നിവയോടുള്ള സീ മീഡിയയുടെ തുടർച്ചയായ പ്രതിബദ്ധതയാണ് ഈ വൻ വിജയം അടിവരയിടുന്നത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കവറേജും ഡിജിറ്റൽ വാർത്താ മൈക്രോസൈറ്റുകളും മുതൽ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിംഗ്, പ്രാദേശിക കഥപറച്ചിൽ, ബിസിനസ് ജേണലിസം എന്നിവ വരെ, വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും ഭാഷകളിലും ആശയവിനിമയം നടത്താനും ഇടപഴകാനും സംഭാഷണങ്ങൾ നയിക്കാനുമുള്ള നെറ്റ്‌വർക്കിന്റെ കഴിവുകൾക്കാണ് ഈ അവാർഡുകൾ.

ശക്തമായ ദേശീയ സാന്നിധ്യവും ആഴത്തിലുള്ള പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യവുമുള്ള സീ മീഡിയ, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫോർമാറ്റുകൾ, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രേക്ഷകർക്ക് മുൻഗണന എന്ന സമീപനം എന്നിവ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ വാർത്താ ആഖ്യാനത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് തുടരുകയാണ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

ENBA 2024ZEE MediaAwardsസീ മീഡിയ

