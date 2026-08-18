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സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിപ്പുമായി സീ മീഡിയ; വരുമാനത്തിൽ 20% വർധനവ്, ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി സി.ഇ.ഓ രക്തിം ദാസ്

സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തി സീ മീഡിയ. കമ്പനിയുടെ കൂടുതൽ വളർച്ചയ്ക്കായുള്ള ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് സിഇഒ രക്തിം ​ദാസ്.

Written ByKarthika V
Published: Aug 18, 2026, 06:55 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 06:58 PM IST
സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിപ്പുമായി സീ മീഡിയ; വരുമാനത്തിൽ 20% വർധനവ്, ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി സി.ഇ.ഓ രക്തിം ദാസ്
Image Credit: Raktim Das | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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