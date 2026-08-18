/സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ കുതിപ്പുമായി സീ മീഡിയ; വരുമാനത്തിൽ 20% വർധനവ്, ഡിജിറ്റൽ തന്ത്രങ്ങളുമായി സി.ഇ.ഓ രക്തിം ദാസ്

ന്യൂഡൽഹി: നടപ്പ് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ (2026-27) ആദ്യ പാദത്തിൽ മികച്ച നേട്ടത്തോടെ സീ മീഡിയയുടെ തുടക്കം. പാദ അടിസ്ഥാനത്തിൽ (QoQ) കമ്പനിയുടെ വരുമാനത്തിൽ 20 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനവുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതോടെ ആകെ വരുമാനം 191 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. 174.59 കോടി രൂപയോളമാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന ചെലവ്.
കഴിഞ്ഞ പാദത്തിൽ 11 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു കമ്പനി. അതിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ 16.26 കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തന ലാഭം (EBITDA) ആണ് കമ്പനിക്ക് നേടാനായത്. ഇതോടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ 8.5 ശതമാനത്തോളമായിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ആകെ അറ്റനഷ്ടം 26 കോടി രൂപയിൽ നിന്ന് 12 കോടിയായി പകുതിയിലധികം കുറയ്ക്കാനും കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചു.
സീ മീഡിയ കോർപ്പറേഷന്റെ വളർച്ചയും ഡിജിറ്റൽ വികസന പദ്ധതികളെയും കുറിച്ച് സി.ഇ.ഓ രക്തിം ദാസിന്റെ വിശദീകരണം എങ്ങനെ?
ത്രൈമാസ സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സീ ബിസിനസ് മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ അനിൽ സിംഗ്വിയുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് രക്തിം ദാസിന്റെ പ്രതികരണം. മാധ്യമ രംഗം ടെലിവിഷനിൽ നിന്ന് മൊബൈൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്ക് അതിവേഗമാണ് മാറിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുവപ്രേക്ഷകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനുകൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ 'ഡിജിറ്റൽ-ഫസ്റ്റ്' കണ്ടന്റുകൾ നൽകുന്നതിനാണ് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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