/Zee News Investigation: ജനങ്ങളുടെ 1600 കോടി മുക്കി! പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ കോടികളുടെ കടം തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് ഒത്തുതീർപ്പാക്കി സർക്കാർ സ്ഥാപനം

ന്യൂഡൽഹി: പൊതുജനങ്ങളുടെ പണത്തിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ വഴി നൽകിയ വായ്പ അട്ടിമറിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനം. പൊതുമേഖലയിലെ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനിയായ എൻഎആർസിഎൽ (NARCL) ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നടത്തിയ വായ്പ ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെ രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായത് 1,600 കോടി രൂപ. പ്രമുഖ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പായ ആഗ്സൺ ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (Agson Global Pvt. Ltd) 2,172 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ ബാധ്യതയാണ് വെറും 579 കോടി രൂപയ്ക്ക് എൻഎആർസിഎൽ ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയത്. പരിവേശ് വാത്സ്യായന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സീ ന്യൂസ് സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് അഴിമതിയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
വഴിവിട്ട ഒത്തുതീർപ്പ്; നഷ്ടം 1600 കോടി
വിവിധ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തിരുന്നു ആഗ്സൺ ഗ്ലോബൽ. എന്നാൽ കമ്പനി അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് ഈ അക്കൗണ്ട് നിഷ്ക്രിയ ആസ്തിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കേസ് ഇൻസോൾവൻസി കോടതിയിലേക്ക് (NCLT) നീങ്ങുകയും ചെയ്തു. കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ച അതീവ ഗുരുതരമാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച ദേശീയ കമ്പനി നിയമ അപ്പലേറ്റ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെയും (NCLAT), പിന്നീട് സുപ്രീം കോടതിയുടെയും ഉത്തരവുകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഈ വായ്പകളുടെ റിക്കവറി ചുമതല സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന് (NARCL) കൈമാറിയത്.
കമ്മിറ്റി ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ (CoC) 100 ശതമാനം വോട്ടിംഗ് അവകാശവും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മേൽ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണവും എൻഎആർസിഎല്ലിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. സീ മീഡിയയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ പ്രകാരം 2,172 കോടി രൂപയാണ് കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഈടാക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വൻതുകയ്ക്ക് പകരം വെറും 579 കോടി രൂപ മാത്രം വാങ്ങി വായ്പക്കാരെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകളിൽ നിന്നും ഒഴുവാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സർക്കാർ കമ്പനി ചെയ്തത്.
പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി നടത്തിയില്ല; ദുരൂഹത
നിയമപ്രകാരം ഇത്തരം വായ്പകൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്നതിന് മുൻപ് കൃത്യമായ ലേല നടപടികളിലൂടെ 'പ്രൈസ് ഡിസ്കവറി' നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ എൻഎആർസിഎൽ ഇതിനായി യാതൊരുവിധ ബിഡ്ഡിംഗും നടത്തിയില്ല. ഓപ്പൺ ബിഡ്ഡിംഗ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ 579 കോടിക്ക് പകരം ആയിരമോ, ആയിരത്തിയഞ്ഞൂറോ കോടി രൂപ വരെ മറ്റ് ബിഡ്ഡർമാരിൽ നിന്നും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിന് ഈടാക്കാമായിരുന്നു.
ആഗ്സൺ ഗ്ലോബൽ കമ്പനിക്ക് ഹരിയാനയിലെ സോണിപത്തിൽ 30 ഏക്കറോളം ഭൂമിയുണ്ടെന്ന വിവരം സീ മീഡിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ഏകദേശം 300 കോടി രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ക്ലെയിമും കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആസ്തികളുടെ മൂല്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ലേലത്തുക വൻതോതിൽ ഉയരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒത്തുതീർപ്പ് വേളയിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ പോലും എൻഎആർസിഎൽ തയ്യാറായില്ല എന്നത് അഴിമതിയുടെ ആഴം വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ലക്ഷ്യം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു
സ്വകാര്യ അസറ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനികൾ വായ്പ ഒത്തുതീർപ്പുകളിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നു എന്ന പരാതികൾക്ക് പരിഹാരമായാണ് 3 വർഷം മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്ത് സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിൽ എൻഎആർസിഎൽ രൂപീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ലക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിച്ച് ഇപ്പോൾ സർക്കാർ കമ്പനി തന്നെ വൻകിട വായ്പ തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. വിഷയത്തിൽ NARCL-ഉം പാപ്പരായ കമ്പനിയും തമ്മിൽ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവിടുമെന്ന് സീ മീഡിയ സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീം അറിയിച്ചു.
