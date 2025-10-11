ബെംഗളൂരു: അമ്മയോടൊപ്പം ഉറങ്ങിക്കിടന്ന 10 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ പ്രതി അറസ്റ്റിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. ദസറ ഉത്സവത്തിനായി മൈസൂരുവിൽ കച്ചവടത്തിനായി എത്തിയ കുടുംബത്തിനാണ് ഈ ദുരവസ്ഥയുണ്ടായത്.
ദസറ പ്രദർശന ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപം താൽക്കാലിക ടെന്റിൽ അമ്മയോടൊപ്പം രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മൈസൂരു താലൂക്കിലെ സിദ്ധലിംഗപുര ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ബസ് ക്ലീനറായ കാർത്തിക്കാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇയാൾ പോലീസ് സംഘത്തെ ആക്രമിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും തുടർന്ന് പോലീസ് പ്രതിയുടെ കാലിൽ വെടിയുതിർത്ത ശേഷമായിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോലീസ് ഇയാളെ ചാമരാജനഗർ ജില്ലയിലെ കൊല്ലെഗലിൽ നിന്നാണ് പിടികൂടിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടി ദസറ ഉത്സവത്തിനിടെ ബലൂണുകളും കളിപ്പാട്ടങ്ങളും വിൽക്കാൻ മൈസൂരുവിൽ എത്തിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമാണ്. കാർത്തിക് ടെന്റിലേക്ക് ഒളിച്ചുകയറുകയും പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് വിജനമായ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
സംഭവത്തിൽ ദൃക്സാക്ഷികളില്ലാത്ത കേസിൽ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.
