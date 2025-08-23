English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suicide Death: പബ്ജി ഗെയിമിന് അടിമ; മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ പിടിച്ചുവെച്ചതിന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

Suicide Death:  ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂറിലധികമാണ് കുട്ടി പബ്ജി ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Aug 23, 2025, 08:36 PM IST
  • പബ്ജി കളിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും വിദ്യാർത്ഥി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.

Suicide Death: പബ്ജി ഗെയിമിന് അടിമ; മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ പിടിച്ചുവെച്ചതിന് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി

പബ്ജി ഗെയിമിന് അടിമയായ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജീവനൊടുക്കി. മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ പിടിച്ചുവെച്ചതിൽ മനംനൊന്താണ് ആത്മഹത്യ. തെലങ്കാനയിലെ നിർമ്മൽ ജില്ലയിൽ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. ബേട്ടി റിഷേന്ദ്ര എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയാണ് മരിച്ചത്. ഒരു ദിവസം 10 മണിക്കൂറിലധികമാണ് ബേട്ടി റിഷേന്ദ്ര പബ്ജി ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നത്. പബ്ജി കളിക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാൻ പോലും വിദ്യാർത്ഥി വിസമ്മതിച്ചിരുന്നു.

കൗൺസിലിംഗിനായി ഒരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിന്റെയും ന്യൂറോ സർജന്റെയും അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ഡോക്ടറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫോൺ പിടിച്ചുവച്ചത്. ഇതിൽ മനംനൊന്ത കുട്ടി തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരന്നു. 

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Suicide deathPUBG gamestudent death

