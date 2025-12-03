Idukki Drugs Seized: ഇടുക്കിയിൽ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

ഇടുക്കി: ലഹരി ഉപയോഗത്തിനിടെ കൊച്ചി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊച്ചി വൈപ്പിൻ സ്വദേശികളായ 12 യുവാക്കൾ ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കഞ്ചാവ്, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്.
ബൈസൺവാലി ഗ്യാപ് റോഡിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എറണാകുളം വൈപ്പിൻ സ്വദേശികളായ സയോൺ, ആദിത്യൻ, അതുൽ, വിഷ്ണു, അലറ്റ്, ഹാരിസ്, എമിൽസൺ, അമൽ, സിന്റോ, സാവിയോ, സൂരജ്, അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ശാന്തൻപാറ സിഐ എസ്. ശരത് ലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
Also Read: Neyyattinkara News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം; നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് തകർത്തു
ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും 10 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 10 മില്ലിഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 10 എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവർ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയത്. എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. റിസോർട്ടിൽ എത്തി സംഘം ചേർന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് റിസോർട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. നെടുങ്കണ്ടം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.