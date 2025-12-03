English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Idukki Drugs Seized: ഇടുക്കിയിൽ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

10 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 10 മില്ലിഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 10 എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രതികളിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്തത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 3, 2025, 06:31 PM IST
ഇടുക്കി: ലഹരി ഉപയോ​ഗത്തിനിടെ കൊച്ചി സ്വദേശികളായ യുവാക്കൾ പിടിയിൽ. റിസോർട്ടിൽ മുറിയെടുത്ത് ലഹരി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് കൊച്ചി വൈപ്പിൻ സ്വദേശികളായ 12 യുവാക്കൾ ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. കഞ്ചാവ്, ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, എൽ എസ്‌ ഡി സ്റ്റാമ്പ് ഉൾപ്പെടെ അരലക്ഷം രൂപയുടെ ലഹരി വസ്തുക്കളാണ് ഇവരിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത്.

ബൈസൺവാലി ഗ്യാപ് റോഡിന് സമീപത്തെ സ്വകാര്യ റിസോർട്ടിൽ നിന്നുമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. എറണാകുളം വൈപ്പിൻ സ്വദേശികളായ സയോൺ, ആദിത്യൻ, അതുൽ, വിഷ്ണു, അലറ്റ്, ഹാരിസ്, എമിൽസൺ, അമൽ, സിന്റോ, സാവിയോ, സൂരജ്, അശ്വിൻ എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ശാന്തൻപാറ സിഐ എസ്. ശരത് ലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 

Also Read: Neyyattinkara News: നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ വീടിനു നേരെ ആക്രമണം; നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ച് തകർത്തു

ഇവരുടെ പക്കൽ നിന്നും 10 ഗ്രാം കഞ്ചാവ്, 10 മില്ലിഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിൽ, 10 എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇവർ റിസോർട്ടിൽ എത്തിയത്. എറണാകുളത്തു നിന്നാണ് ലഹരിവസ്തുക്കൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. റിസോർട്ടിൽ എത്തി സംഘം ചേർന്ന് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 

രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് റിസോർട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തി പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്. നെടുങ്കണ്ടം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതികളെ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു.

