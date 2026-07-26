/Newborn Killed By Father: 13 ദിവസം മാത്രം പ്രായമായ പെൺകുഞ്ഞിനെ പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തി; സംഭവം കർണാടകയിൽ

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ചിക്കബെല്ലാപൂരിൽ 13 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ള നവജാതശിശുവിനെ പിതാവ് ഭൂഗർഭ ജലസംഭരണിയിലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി. രണ്ടാമതും ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയായതാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവായ ഇമ്രാനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
നാല് വർഷം മുൻപ് വിവാഹിതരായ ഈ ദമ്പതികൾക്ക് ആദ്യമൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രസവത്തിനായി സ്വന്തം വീട്ടിലെത്തിയ യുവതി, 13 ദിവസം മുൻപാണ് വീണ്ടും ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഭാര്യവീട്ടിലെത്തിയ ഇമ്രാൻ, എല്ലാവരും ഉറങ്ങുന്നതിനിടെ കുഞ്ഞിനെയെടുത്ത് പുറത്തെ ജലസംഭരണിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ തിരികെയെത്തി ഇയാൾ ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഉണർന്നപ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ ഇമ്രാനും ഈ തിരച്ചിലിൽ പങ്കാളിയാവുകയും ജലസംഭരണി പരിശോധിക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുകയും ചെയ്തു. അവിടെ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കണ്ടത്.
ഉടൻ തന്നെ വെള്ളം വറ്റിച്ച് കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഇത്രയും ചെറിയ കുഞ്ഞ് സ്വയം ജലസംഭരണിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ പോലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും കുടുംബാംഗങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇമ്രാൻ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. രണ്ടാമതൊരു പെൺകുട്ടിയെക്കൂടി വളർത്താൻ തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇയാൾ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി.
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