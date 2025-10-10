കുംഭകോണം: തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരി 13 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അറസ്റ്റിലായത് തിരുവലഞ്ചുഴിയിലുള്ള ഒരു പ്രശസ്ത ക്ഷേത്രത്തിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയായി വർഷങ്ങളോളം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 75 വയസ്സുകാരനായ വിശ്വനാഥ അയ്യരാണ്.
ഇയാൾക്കെതിരെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു മത, ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെന്റ്സ് വകുപ്പിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണ് സെപ്റ്റംബർ 8 ന് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിനെത്തിയ പെൺകുട്ടി വഴിപാട് നടത്താനായി ഒറ്റയ്ക്ക് ഹുണ്ടി പ്രദേശത്തേക്ക് പോയ സമയത്താണ് പൂജാരി പെൺകുട്ടിയോട് മോശമായി പെരുമാറിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയ പോലീസ് ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്ന് പോക്സോ നിയമത്തിലെ പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
