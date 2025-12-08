English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Suicide Attempt: അച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു;14കാരി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

Suicide Attempt: അച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു;14കാരി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

Suicide Attempt: മദ്യപാനിയായ അച്ഛന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 8, 2025, 06:21 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര അരങ്കമുകളിലാണ് സംഭവം.
  • ഒന്‍പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
  • പെണ്‍കുട്ടി ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്.

Trending Photos

Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ സൗമ്യത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Gajakesari Yoga: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും; ​ഗജകേസരി യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
6
Jupiter Moon Conjuction
Gajakesari Yoga: തൊടുന്നതെല്ലാം പൊന്നാകും; ​ഗജകേസരി യോ​ഗത്താൽ അഞ്ച് രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!
5
Trigrahi Yoga 2026
Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമഴ..!
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവിലയിൽ ഇന്ന് മാറ്റമുണ്ടോ? നിരക്കറിയാം...
Suicide Attempt: അച്ഛന്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു;14കാരി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: പിതാവ് ക്രൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ചതില്‍ മനംനൊന്ത് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച 14കാരി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര അരങ്കമുകളിലാണ് സംഭവം. മദ്യപാനിയായ അച്ഛന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെയാണ് പെണ്‍കുട്ടി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. ഒന്‍പതാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന പെണ്‍കുട്ടിയെ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പെണ്‍കുട്ടി ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

അച്ഛൻ മദ്യപിച്ച് ദിവസവും അമ്മയെയും തന്നെയും ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുമെന്നാണ് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി. മദ്യപിച്ചെത്തിയശേഷം വീട്ടിൽ പൂട്ടിയിട്ട ശേഷമായിരുന്നു അച്ഛന്‍റെ ക്രൂരമര്‍ദനം. മര്‍ദനത്തിനുസേഷം രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തിറക്കിവിടുമെന്നും പെണ്‍കുട്ടി പറയുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച പെണ്‍കുട്ടിയുടെ ഫോണിലൂടെയുള്ള ശബ്ദ സന്ദേശമാണ് പുറത്തുവന്നത്. ഫോണ്‍ സംഭാഷണത്തിലാണ് പെണ്‍കുട്ടി ഇക്കാര്യം പറയുന്നത്. പെണ്‍കുട്ടിയുടെ കൈയ്ക്കും മുഖത്തും കാലിനുമടക്കം ക്രൂരമായ മര്‍ദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. 

മദ്യപിച്ചെത്തുന്ന അച്ഛൻ ദിവസവും മര്‍ദിക്കുന്നത് പതിവാണെന്നാണ് കുട്ടി പറയുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോകാനോ പഠിക്കാനോ സമ്മതിക്കാറില്ലെന്നും എപ്പോഴും മര്‍ദനം തന്നെയായിരുന്നുവെന്നും പെണ്‍കുട്ടി ഫോണ്‍ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വീട്ടിലെ അവസ്ഥകൾ കാണിച്ച് കുട്ടിയുടെ അമ്മയും സ്വകാര്യ സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരിയുമായ യുവതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എസ്പിക്കും, വനിതാ കമ്മീഷനിലും പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കുട്ടിയെ മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സംബന്ധിച്ചും നെയ്യാറ്റിൻകര പോലീസിലും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Suicide AttemptThiruvananthapuramPhysical assault

Trending News