English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Crime
  • Wayanad News: പീഡനത്തിനിരയായ 16കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; കുട്ടി നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസീക സംഘർഷം

Wayanad News: പീഡനത്തിനിരയായ 16കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; കുട്ടി നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസീക സംഘർഷം

Wayanad News: കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 18, 2026, 09:20 PM IST
  • കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബന്ധുവിനെയും അയൽക്കാരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
  • സംഭവത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാ​ഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ​ഗുരുതര വീഴ്ചയാണെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

Trending Photos

Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
7
Relationship Astrology
Relationship Astrology: ഒരിക്കലും ചേരാൻ പാടില്ലാത്ത നാളുകാർ; ദാമ്പത്യം പ്രശ്നമാകും
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
6
Shiv Yog
Shiv Yog 2026: ശിവയോ​ഗത്താൽ ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം; രാജകീയ ജീവിതം, ഇവർക്ക് ഇനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടതില്ല
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Wayanad News: പീഡനത്തിനിരയായ 16കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; കുട്ടി നേരിട്ടത് കടുത്ത മാനസീക സംഘർഷം

വയനാട്ടിൽ പീഡനത്തിനിരയായ പതിനാറുകാരി ജീവനൊടുക്കിയ കേസില്‍ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥിനി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ബന്ധുവിനെയും അയൽക്കാരനെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായത് ​ഗുരുതര വീഴ്ചയാണ് എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. 

Add Zee News as a Preferred Source

കടുത്ത മാനസികാഘാതത്തിലായിരുന്ന കുട്ടിക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണമൊരുക്കിയില്ലെന്നും പ്രത്യേക സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് അയച്ചില്ലെന്നുമാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. 2024 മുതൽ പല തവണ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതിയാണ് പീഡന വിവരം പെൺകുട്ടി സ്കൂളിലെ കൗൺസിലറോട് തുറന്നുപറയുന്നത്. സ്കൂൾ അധികൃതർ ഇക്കാര്യം പൊലീസിനെ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഉണ്ടായത്.

സംഭവത്തിൽ കുട്ടി വലിയ മാനസിക സംഘർഷത്തിലായിരുന്നു. ഡോക്ടറുടെ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു. കുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അകന്നു കഴിയുകയാണ്. അച്ഛനോടൊപ്പമാണ് കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇത്രയും വലിയ മാനസികാഘാതമുണ്ടായ കുട്ടിക്ക് മതിയായ സംരക്ഷണമൊരുക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ട സാഹചര്യമാണ് സംഭവിച്ചത്.

കുട്ടിക്ക് മാനസിക പിന്തുണ നൽകേണ്ടിയിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരുക്കുന്നതിൽ പരാജയം സംഭവിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ രണ്ട് പേർക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് ചുമത്തിയതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമേ തുടർനടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങും. 

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോൾ 'ദിശ' ഹെൽപ് ലൈനിൽ വിളിക്കുക. ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

WayanadRape caseSuicide deathPOCSO case

Trending News