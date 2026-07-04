/Pathanamthitta News: കൗൺസിലിങ്ങിനെ പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം; അമ്മയുടെ മരണശേഷം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച അച്ഛനെതിരെ കേസ്, സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിൽ

പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയില് പതിനാറ് വയസുകാരിയെ 49കാരനായ പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചതായി പരാതി. സ്കൂളിൽ വച്ച് നടത്തിയ കൗൺസിലിങ്ങിനിടെയാണ് കുട്ടി പീഡന വിവരം പുറത്തുപറയുന്നത്. വിവരം പുറത്തായതോടെ അടൂർ പോലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെതിരെ കേസെടുത്തു. ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയില് എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്തായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അമ്മ രോഗം ബാധിച്ച് വിദേശത്തുവെച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. അതിന് ശേഷമാണ് പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തിൽ. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംഭവം. നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം പിതാവ് പീഡിപ്പിച്ചതായി കുട്ടി ചൈല്ഡ് ലൈന് പ്രവര്ത്തകര് നടത്തിയ കൗണ്സിലിങ്ങില് വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
തുടർന്ന് ചൈല്ഡ് ലൈന് പ്രവര്ത്തകരുടെ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുക്കുന്നത്. വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം അറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും.
അതിനിടെ പത്തനംതിട്ടയില് നിന്ന് മറ്റൊരു പീഡന കേസ് കൂടി പുറത്തുവന്നിരുന്നു. പതിമൂന്നുകാരിയെ സഹപാഠികള് ചേര്ന്ന് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിൽ 6 പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. സ്കൂളിലെ കൗണ്സിലിങ്ങിനിടെയായിരുന്നു പെണ്കുട്ടി പീഡന വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സ്കൂളിന് സമീപത്തും മറ്റൊരു പെണ്കുട്ടിയുടെ വീട്ടില്വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നായിരുന്നു പരാതി. ഒരു പെണ്കുട്ടി ഉള്പ്പെടെ ആറ് പേര്ക്കെതിരെയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്.
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