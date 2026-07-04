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Pathanamthitta News: കൗൺസിലിങ്ങിനെ പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം; അമ്മയുടെ മരണശേഷം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച അച്ഛനെതിരെ കേസ്, സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിൽ

അമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് പെൺകുട്ടിയെ പിതാവ് പീഡനത്തിനിരയാക്കിയതെന്നാണ് വെളിപ്പെടുത്തൽ.

Written ByKarthika V
Published: Jul 04, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:51 PM IST
Pathanamthitta News: കൗൺസിലിങ്ങിനെ പുറത്തുവന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം; അമ്മയുടെ മരണശേഷം മകളെ പീഡിപ്പിച്ച അച്ഛനെതിരെ കേസ്, സംഭവം പത്തനംതിട്ടയിൽ
Image Credit: Crime | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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